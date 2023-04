Vučić: Jadno mi je kad komentarišu da sam ja srušio Đukanovića

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je RTS-a, gdje je govorio o aktuelnim temama.

Govorio je o formiranju novog pokreta.

- O formiranju pokreta razgovarat ćemo u skupštini. Svakako ću uvijek biti dio stranke. Nisam nikoga zvao u Narodni pokret, ni SNS, moramo u Skupštini da razgovaramo. Ko želi da pomogne zemlji, kome je zemlja važnija od toga hoće li biti ministar, jedan kamen da doda na tu našu palaču, svi koji vole svoju Srbiju, hajde da probamo da napravimo neki novi zamah i novu energiju, da izbjegnemo nove probleme! Smijali su mi se kad sam rekao da će plaća biti 500 eura. I dalje industrijalizujemo zemlju, idemo u vještačku inteligenciju, sve. Hvala građanima Srbije na pažnji i podršci svih ovih godina. Borit ću se da sve postavljene ciljeve ostvarimo – rekao je Vučić.

Govorio je i o ulaganju u sport i nove stadione koji zadovoljavaju sve UEFA kriterijume.

- Jedan stadion će Čeferin doći da otvori. On je Bog u UEFA-i i raduje se otvaranju stadiona. Kreće uskoro i izgradnja nacionalnog stadiona - rekao je Vučić i dodao da će nacionalni stadion biti novi centar grada.

O sportu

- Za devet minuta ćete moći doći do stadiona sa Novog Beograda - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije kaže da će Crvena Zvezda i Partizan igrati na nacionalnom stadionu kad budu popravljale svoje stadione, a da Zvezda možda bude igrala pola u Leskovcu, pola u Loznici gdje ima jaku bazu navijača.

Vučić ističe da je Srbija zaslužila da ima dva predstavnika u top 8 Evrolige i da je Crvena Zvezda izgubila neke utakmice na nesretan način! Prvi čojvek Srbije dodaje i da država pomaže oba tima i kaže da vjeruje da ćemo uskoro imati šampiona Evrope u košarci.

Situacija na Kosovu

Govorio je i o situaciji na Kosovu.

Na pitanje gdje će biti Kosovo nakon rata u svijetu, predsjednik Srbije je odgovorio da misli da će Kosovo biti u Srbiji i da ćemo mnogo da propate, dodajući da su hapšeni određeni ljudi na Kosovu.

- Mislim da će Kosovo i kad se završi moj mandat biti u Srbiji. To sam rekao i u skupštini. Poslije mene vidite šta ćete. A nije baš da su mi ga ostavili u Srbiji. Mislim da će naš narod dole mnogo da propati. Oni su danas hapsili dole trenera rukometnog tima. Provociraju naš narod dole želeći da oni nešto učine. Cilj je samo da se ne formira Zajednica srpskih opština. Oni sve rade samo da ne realizuju Zajednicu srpskih opština - kazao je Vučić, a zatim i naveo ko je uhapšen u prethodnom periodu i koliko je kuća obijeno, dodajući da nijedan strani ambasador nije to osudio.

- Uhapsili su Miljana Adžića, Dejana Pantića, Slađana Trajkovića, Miljana Jovanovića, Milovana Božovića, Miljana Delevića su upucali u leđa, obili 11 kuća. Nijedan strani ambasador to nije osudio - rekao je Vučić i dodao da su tri Srbina pobjegla sa lisica na prijelazima Jarinju i Brnjaku.

- Hoće da izdrže neke "lokalne izbore", a jedini kandidati su im Kurtijeva i Tačijeva stranka. Srbi neće izaći na te izbore. Za koga da glasaju? Za Kurtija? Posijle izbora Kurti će uspješno da vlada Severnom Mitrovicom, a ima tri posto Albanaca, možete misliti kako će biti tim ljudima dole, kao pod okupacijom. Šta da uradim, ne mogu da uvedem tenkove i da pobijedim NATO. Hoću da probamo da živimo zajedno, da radimo, da sačuvamo naš narod dole. Oni puštaju Kurtaja koji je pucao u djecu za Badnji dan. Ne očekujem ništa ni od Haškog tribunala i suđenja Hašimu Tačiju. Zar nas niste ubijeđivali da su to anđeli nebeski i divni ljudi? A kako im sada sudite za najteže zločine? Zamislite tu demokratiju u kojoj dolaze da nam sole pamet u Beogradu da "nema dovoljno demokratije", a ovdje su "Srbi krivi" - rekao je Vučić.

Francusko-njemački plan

Govoreći o francusko-njemačkom planu Vučić je dodao da su drugi do njega doveli.

- Znalo se da mora da dođe sporazum o normalizaciji, Nijemci i Amerikanci su odustali od toga da je to priznanje. Ima jedna dobra stvar, a to je da neko razmišlja da ćemo morati da živimo jedni pored drugih. Ostalo, ne postoji ništa dobro, to nema veze s nama. Nedvosmisleno sam rekao šta je to što nećemo da ispunjavamo. Jasno sam rekao svima šta nećemo da ispunjavamo. Oni pokušavaju nešto drugo, da mi njih puštamo u neke organizacije. Ako formiraju ZSO, biće to naš veliki uspjeh i suštinske promjene. Ne piše nigdje nezavisno Kosovo. Oni to tako doživljavaju, to je njihovo čedo.

Govorio je i o rastu plaća i penzija

- Sad ću da govorim o projekcijama. 2012. godine prosječna penzija je 203 eura. 2014. poslije smanjenja dijela penzija ide na čak 192,5. 2022. doseže 323 eura. Tu računamo i socijalna davanja. Mi je vodimo kao penzija, ali to nije penzija, nisu uplaćivali u penzioni fond. 2023. u novembru i decembru bit će 387 eura prosječna penzija. 2024. ćemo doći do između 424 i 434. Krajem 2025. dolazimo do najmanje, a nadam se da ako dođe do kraja rata u Ukrajini, da će biti strahoviti rast – 450 eura.

- Ove godine završavamo ogromnim povećanjem penzija i onda idemo preko magične granice. Mislim da mnogi, gotovo svi imaju niže penzije od nas.

Rast plaća

- Na plaćama će se još bolje vidjeti napredak. 2012 - 331, 2014 - 329 prosječne plaće. danas prosječna plaća u decembru 2022. 718 eura. 2023. godina, idemo na 837 do 840 eura, u decembru ove godine. 2024 bit će 930 eura, 2025. godine 1.025 eura, krajem ove i početkom naredne 1124 eura. Beograd će imati 1455 eura, a Vojvodina 1071. Važno je da promijenimo da u Vojvodini bude više. Nama cijela centralna Srbija će biti 930 eura. Zato moramo mnogo da ulažemo u sve. Sada moramo da ulažemo u Radan planinu, u Caričin grad, pričam o jugu Srbije. Javni dug ne smije biti preko 56 posto - rekao je Vučić i dodao da su imali smanjenu potrošnju u februaru i da ga to brine.

- Inflacija je kao rak koji izjeda tijelo i zato moramo da povećavamo referentnu kamatnu stopu - rekao je predsjednik Srbije.

Riječi je bilo i o inovacijama u budućnosti.

- Srbija danas ima 51,5 posto ekonomije zapadnog Balkana, mi idemo na svakako sve snažniju ekonomiju gdje niko ne može da nas stigne - rekao je Vučić.

Kako je najavljen novi talas regrutacije u Rusiji došao je veliki broj ljudi iz Rusije u Srbiju i Beograd koji su zatražili radne dozvole kod nas, naveo je Vučić.

- Ana mi je pred emisiju rekla da imamo zahtjev za 9.840 boravišnih dozvola od strane mladih ljudi iz Rusije. Ti ljudi su zadovoljni prijemom koji im je Srbija omogućila. Imamo i 5.000 zahtjeva za radnim dozvolama. Mi ćemo za nekih mjesec i po, dva imati prve robote koji će ljudima raznositi razna čuda ljudima po kućama u Beogradu na vodi. Imat ćemo vozila bez vozača i to sad imaju Amerika i Kina i vjerujem da ćemo mi biti prvi u Evropi. Ljudi koji su došli u Beograd su jedni od najvećih stručnjaka iz Rusije i Ukrajine – istakao je.

Ističe da u vrijeme socijalnih mreža važno je samo kako se emocionalno reaguje.

Izbori u Crnoj Gori

Vučić je izjavio da su napravili katastrofalnu grešku kada je litijum u pitanju i dodao da su ih strane službe razorile, dodajući da smo to "glupo izveli."

Govoreći o izborima u Crnoj Gori, Vučić je naveo šta god da se dogodi, ako je neko sa kim imam dobre odnose izgubi oni kažu "Vučić pukao, izgubio", a ako neko pobijedi sa kim ima dobre odnose oni kažu "Vučić im je pomogao".

- Jadno mi je kad komentarišu da sam ja srušio Milu Đukanovića. Šta god da se dogodi, kad god neko sa kim sam u dobrim odnosima izgubi na izborima, Vučić je puko, Vučić izgubio. Kada izgubi neko sa kim nisam u dobrim odnosima, Vučić ga smijenio, pomogao mu Putin i ostalo. Stalno su Vučić i Srbija krivi. Šta god se dešavalo tamo, Srbija je kriva. Kiša pada, Srbija kriva i srpski svet. Iako nikad ja tu sintagmu nisam izgovorio. Šta to znači? Srbi ne smiju ni da pitaju za dešavanja u Crnoj Gori, čak iako ih ima više od 30 posto. Jel ne smijemo da pitamo za dešavanja u Sloveniji, iako smo najveća etnička grupa tamo poslije Slovenaca. Ne smiju da pitaju ni u Hrvatskoj. Za šta god da pitamo, kažu vraćamo se u prošlost.

Mišljenja je da najveći dio medija u Crnoj Gori iako se predstavlja kao moderan u prvoj rečenici se ogradi od Srbije.

- A ako ne, on je krezubi četnički vojvoda, prošlost itd. Ja mislim da je SPC strašno važna za opstanak srpskog naroda ma gdhe on da živi, ne samo u regionu nego i u svijetu. To je njena uloga vijekovima. Ne moram da budem saglasan uvijek sa odlukama crkve, ali je njena uloga ogromna. Crna Gora će imati našu pruženu ruku.

Predsjednik kaže i da je imao dobar razgovor sa Elmedinom Konakovićem.

- Mi uvijek poštujemo teritorijalni integritet BiH, ali ne možemo ići protiv našeg naroda u Republici Srpskoj - rekao je Vučić.