Plenković: Milanović ima tikove šmrkanja

Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković danas je ponovo govodio o Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatske. Njih dvojica već nekolikko mjeseci bukvalno zabavljaju javnost oštrim i neprimjerenim izjavama.

Druga pitanja

Osvrnuvši se na Milanovićeve izjave, poručio je da "on može govoriti što hoće, ali ne može raditi pritisak na pravosuđe".

- Mislio sam da će govoriti o SDP-ovom gradonačelniku Varaždina. Vidjeli smo jučer zanimljive transkripte. Tamo su izvanredni izbori u nedjelju. Mislio sam da će se na to referirati. S obzirom da je danas u Rijeci, mislio sam da će govoriti o slučaju Sortirnica, članu SPD-a kao izvođaču i strukturi SDP-a koja ima veze s tim. Zanimljivo da ta tema nije bila dotaknuta na aktualnom satu ni od koga. Kada su u pitanju ljudi iz HDZ-a, onda tema ne silazi sa portala, naslovnica, upita, a kada je riječ o SDP-ovcima, onda se šuti i prekriva drugim pitanjima - kazao je također Plenković.

Zavidan čovjek

Izjavu Milanovića da bi se Plenković trebao očitovati oko špekulacija stranih medija da je kandidat za čelnika NATO-a, komentirao je ovako:

- To govori čovjek koji očito živi u nekoj teškoj zavisti. Kad pratim njegove izjave, to može istinski zavidan čovjek koji želi javnosti kazati informacije meni, a u biti me ne poznaje dovoljno. Svoje frustracije projicira pa onda to što njega muči, govori o meni. A vidim da nastavlja i sa šmrkavim tikovima. Ima sindrom šmrkanja. To je dosta važno.