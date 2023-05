Vučić: SNS i kada jednom izgubi izbore, neće se ugasiti

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke, kazao je da se varaju oni koji misle da će se ta stranka raspasti kada jednom izgubi izbore, što se, prema njegovim riječima, neće skoro dogoditi.

Moral i principi

Odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva SNS-a, Vučić je rekao da je ponosan što u toj stranci ima mnogo divnih i prepoštenih ljudi kojima je, kako je rekao, moral važan, koji imaju pricipe, trpe napade i bore se.

- Oni koji misle da će SNS da se ugasi, kada jednom izgubi izbore, a to se neće desiti skoro, varaju se. Džaba vam sudijska pomoć iz inostranstva, uvijek smo bolji sa 20 razlike. I kada budu izgubili izbore, otići će oni koji su otišli prvi put kada su izgubili funkciju, a struktura stranke, organizaciona i politička, biće veoma čvrsta kao što je uvijek i bila - kazao je Vučić.

Na pitanje novinara osjeća li se usamljeno u vrijeme demonstracija i je li ga neko razočarao, Vučić je odgovorio da mora da se navikava na novu ulogu u srpskom društvu, ali da neće sebe da promijeni zbog toga i, kako je rekao, uvijek će govoriti ono što misli.

Krizna situacija

- Bio sam razočaran mnogim ljudima i to mi pokaže svaka krizna situacija. Po pravilu uvijek se najviše razočarate u ljude kojima ste najviše dali. Na listama onih koji podržavaju one protiv mene ima najviše onih kojima sam toga dobrog učinio, što me podsjeća da treba da činim manje dobrog - rekao je Vučić i dodao:

- Ni na koga možete da računate u životu osim na svoju porodicu i najbliže, a ja sam shvatio da mogu da računam na stranku koju sam stvarao sa Tomislavom Nikolićem. U strankama u kojim sam ja bio, nikada niko neće upadati mašinkama, jer ćemo se mi uvijek braniti i ja neću nigdje da bježim iz ove zemlje.