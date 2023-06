Abazović: Saradnja sa "Evropom sad" moguća kad se Spajić i ja razjasnimo

Predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu i lider GP URA Dritan Abazović rekao je u emisiji "Argumenti" na TVCG da je njima prihvatljiva saradnja sa pokretom Evropa sad (PES) ali da prethodno on i čelnik PES-a Milojko Spajić treba da se razjasne o detaljima afere nastale zbog pisma koje je premijeru poslao južnokorejski optuženi prevarant Do Kvon (Kwon). Abazović je rekao da Spajić pretenduje na ozbiljne državne funkcije i da bi državni organi također trebalo da što prije ispitaju navode iz pisma koje je Korejac poslao.

Abazović je rekao da su u GP URA zadovoljni ishodom izbora 11. juna.

- Manja izlaznost na nedavnim izborima je dobra vijest, nisam saglasan sa onima koji tvrde da je to šamar političkim elitama. Naš procenat izlaznosti je u skladu sa procentom izlaznosti u Evropskoj uniji. Ovo je prvi put da ljudi ovdje nisu militantno pristupili parlamentarnim izborima, da nisu mislili da se na ovim izborima brani jedno ili drugo, da su imali neki historijski karakter. Cilj Crne Gore je, a za to će vjerovatno trebati mnogo vremena, jeste da postane politički dosadno društvo. Najrazvijenije zemlje svijeta su politički dosadne. Mi smo i dalje daleko od toga ali vezano za ovo što je bilo na ovim izborima, da nije izašlo 70 posto ljudi, pogrešno je stvarati percepciju da je to nešto loše za zemlju. Na kraju krajeva, možda jedan veliki broj ljudi nije ni želio da se nešto promijeni - kazao je Abazović.

Izuzetno zadovoljni rezultatima izbora

Što se tiče rezultata pokreta URA i saveza sa Demokratskom Crnom Gorom "Hrabro se broji", on je rekao da su izuzetno zadovoljni, da su popravili rezultat te da su generalno ostvarili ono što su očekivali. Nastupati sa pozicije vlasti, kaže, nije uvijek prednost.

- Zbog toga što ljudi ponekad ne vole i ne razumiju inovacije, bili smo tako reći, "pod rafalnom političkom paljbom". Ali ostvarili smo ono što je bio zacrtan naš cilj, možda i malo više od onoga što smo očekivali - rekao je Abazović.

Spajića poziva na TV duel

Premijer je komentarisao i aferu poznatu kao "Do Kvon", posebno tajming objave ključnih detalja, u sedmici izbora. Pozvao je lidera pokreta Evropa sad Milojka Spajića na TV duel.

- Ja nisam, kao neke druge kolege, neko ko poziva druge na TV duele. Ali s obzirom da će gospodin Spajić sutra biti gost vaše televizije, ja koristim priliku sljedeću, kad god to on bude želio, pred crnogorskom javnošću, pred 600.000 građana, na Javnom servisu ili negdje drugo, da treba da se suočimo da bi neke stvari koje ja i on znamo, rekli pred kamerama. To je prva stvar koju ja nudim. Ja se nadam da će on biti u jednom trenutku, mislim da u ovom trenutku nije spreman, on zna razloge a ja sam potpuno spreman. Mislim da bi to bila najbolja stvar - kazao je Abazović.

On je rekao da bi volio da se to desi "oči u oči".

- Aferu "Do Kvon" je proizvela sama Evropa sad, odnosno Spajić. Evo i kako. Pojavila se informacija na jednom portalu da je izvjesni Do Kvon poslao pismo premijeru Crne Gore. Ja to pismo u tom trenutku nisam ni vidio, jer sam bio u Budvi na jednom događaju. On je onda izašao i rekao da je to sve netačno, da je on uhapsio Do Kvona, i započeo sam sebi svoju aferu. Da je rekao, u redu, dao je neko pismo, neka organi rade šta hoće, ja mislim da bi time sve bilo arhivirano. Sutra sam pročitao to pismo i proslijedio ga Specijalnom tužilaštvu. I dao ga na uvid ministru pravde. I tako bih postupio u svim situacijama. Niti sam tvrdio da su stvari istinite iz pisma, niti da su neistinite. Niti sam organ koji to utvrđuje. Moje je bilo da informišem nadležne državne organe, to sam uradio. Potvrde iz pisma je potvrdio gospodin Spajić i ja ne znam šta on čovjek hoće. On je u jednoj emisiji u petak večer, potvrdio dva od tri glavna navoda izvjesnog Do Kvona. Potvrdio je da se zna s njim od 2018. godine, da se vidio s njim krajem 2022. godine, a treću tezu, rekao je da nikada nijedan cent nije uzeo od njega, što Do Kvon i ne tvrdi u pismu, nego kaže da su mu drugi ljudi dali novac, a on ima dokaze za to. I on hoće sada svoj problem, koji očito ima, da svali na nekog drugog, što je vrlo nekorektno - rekao je Abazović.

Zašto je održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

On je objasnio i zašto je održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost o ovoj temi prošle sedmice.

- Nekoliko članova zvalo je mene kao predsjednika da traže uvid u taj dokument, na šta imaju pravo. A nije uopšte tajan. A zašto je ovo predmet sjednice, jer Do Kvon nije običan kriminalac, ili neko lokalnog karaktera, nego jedini čovjek koji je doveo u Crnu Goru FBI i tužilaštvo Južne Koreje. Da li je opravdano to što se njemu stavlja na teret, ja zaista ne znam, da li je sve ovo netačno to što je napisao u pismu, ne znam. Ja nisam strana. Stranom su nas učinili Spajić i (Andrej) Milović - rekao je premijer i lider pokreta URA.

On je rekao da je zahvalan funkcioneru PES Andreju Miloviću što je protiv njega i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića podnio krivičnu prijavu za stvaranje kriminalne organizacije.

- On je potpuno ukopao gospodina Spajića. Jer sada SDT može da kaže da pismo nije relevatno, jer ja nisam podnio krivičnu prijavu ali zbog prijave Milovića on mora da formira predmet. A ja ću tražiti ko treba da bude saslušan. Tako da sam mu ja zahvalan, ti ljudi mogu da se ne snalaze ali ne mogu da podmeću - rekao je Abazović.

Kada se Spajićev ujak sastajao sa direktorom i generalnim inspektorom ANB-a?

On je naveo da što se tiče "fabrikovanih optužbi" na račun Artana Kurtija, generalnog inspektora ANB-a, kazao je da se nameće ključno pitanje.

- Pitam javno kada se, i koliko puta, ujak gospodina Spajića, izvjesni Sreten Kankaraš, koji mu je mnogo pomagao u kampanji, sastajao sa direktorom i generalnim inspektorom ANB-a. Prije i poslije afere, neka kaže Spajić. Ja znam. Povod sastanaka je bio što je Spajić mislio da se oko njega nešto čini, da je u nekom problemu, je li, i tako dalje, i mi smo svaki put mu izašli u susret, za nešto što se njemu činilo kao možda prijetnje po njega. Profesionalno, svaki put. Ne mogu oni da traže pomoć od ANB-a pa da taj ANB bacaju pod noge. Ili mogu, ali neka kažu je li ovo istina ili ne. Da li je Spajić i sjedio sa njima, gdje su bili, ko je sve tu bio, šta je bila priča. Neka to kažu. Hoće čovjek da bude premijer Crne Gore. Nema problema, ali mora da priča istinu. Nemam ništa protiv, legitimitet je tu, ali neka kaže istinu - rekao je Abazović.

Ovo ćemo morati da razjasnimo, da bi mogli da idemo u dalje političke procese

On je naveo da ako je nešto njemu neko htio da fabrikuje, zašto bi ga onda upozoravali.

- Na kraju, kakve veze imamo mi, ja i Adžić, sa kripto zajednicom, sa Do Kvonom. I zašto se on toliko uzbudio toliko, ako je sve to neka laž i prevara. Ja za sebe čujem dnevno po 50 stvari, i šta ja treba, da idem i da informišem medije da se meni sprema hapšenje i pretres stana. I da ljudi ostanu kući. I je li se desilo nešto, je li ga procesuirao ko. Ako on ima problem neki, ima ga sa Do Kvonom, mi nismo strana - rekao je premijer.

On je rekao da ne zna zašto je Do Kvon baš njemu poslao pismo, ali navodi da u zavodnom listu stoji pečat Vlade Crne Gore, koji je stigao od advokatske kancelarije Anđelić-Dragović.

- A znate li da je taj Dragović poslanik Evrope sad, 24. na izbornoj listi. Da vidite, znači, stiglo je pismo, koje nikakva tajna nije, pisano rukom na engleskom. Ili zbog lošeg savjetovanja, neiskustva, ili nekog unutrašnjeg nemira, počeli su da bljuju vatru. Međutim, upamtite, u laži su kratke noge. Ovo ćemo morati da razjasnimo, da bi nakon toga mogli da idemo u dalje političke procese, zajedno ili pojedinačno, to je nevažno. Ali prije toga, morat će da da odgovore. I to što napada ljude, a neko ga to pogrešno uči, koji su mu u suštini saveznici, to mu je loša taktika - rekao je Abazović.

On je naveo da u vezi sa tajmingom objave detalja pisma pred izbore, on je rekao da nije on taj koji treba da cijeni šta je tačno, već nadležni organi treba sve da cijene.

- Ali ako se ispostavi da su navedeni podaci, ili dio njih, tačni, onda bih ja bio odgovoran za prikrivanje krivičnog djela. Ako se ispostavi da ništa nije tačno, neka to vidi sa Do Kvonom, ili advokatom Do Kvona. Šta treba da rješava sa mnom. Baš jednostavna situacija - rekao je Abazović.

Imam neke podatke o kretanju Do Kvona

On je pojasnio da neke podatke ima o kretanju Do Kvona, kako je ušao u Crnu Goru i gdje je boravio, ali ne može da govori sa sigurnošću.

- Mislim da će biti jako interesanto da se utvrdi kako je ušao i gdje je on sve bio tokom tih deset dana. Ne vjerujem da je dolazio da vidi nacionalne parkove, nego nešto drugo. Ako neko misli da ne treba da štitimo nacionalnu bezbjednost jer su izbori, koji su ovdje evo svaka tri mjeseca, meni to nije jasno. I šta treba, da se uhapsi Radoje Zvicer, a da ne sazovemo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Ja pozivam da se aktivira ta krivična prijava koja je predata protiv nas, jer ćemo imati šta da kažemo - rekao je Abazović.

"Hrabro se broji" treba da bude okosnica nove vlade

On je rekao da savez "Hrabro se broji" treba da bude okosnica nove vlade, a da vrhunski prioritet treba da bude evropska agenda i ispunjavanje obaveza na putu ka EU. Također, navodi, i borba protiv kriminala i korupcije.

- Ukoliko to bude prioritet Vlade, mi sebe vidimo tu. Ako nešto drugo bude prioritet, naročito da se sakriju neka krivična djela i da se vratimo na staro, onda nikakav problem, neka u toj Vladi budu neki drugi subjekti, sve legitimno - kaže Abazović.

On je apelovao da se što prije konstituiše novi parlament, i onda Vlada, jer ima dosta posla, posebeno jer čeka mnogo zakona i oddluka.

- Ja sam u kontaktima sa ogromnom većinom ljudi koji upravljaju političkim strankama, računajući i neke ljude iz Evrope sad. Nije još bilo zvaničnih pregovora, vjerovatno se čeka konstituisanje parlamenta. Čujete da se u javnosti govori o raznim modelima, tu smo ako možemo da doprinesemo nešto konstruktivno. Svako ima demokratsko pravo da se dogovara - rekao je Abazović.

PES ima pravo da bira svoje partnere

Osvrnuo se i na poruku iz PES-a da DPS i URA ne mogu biti partner za sastavljanje Vlade, dok nisu isključili mogućnost saradnje sa Demokratama, koje su sa URA bili dio saveza "Hrabro se broji".

- Od početka, od 30. avgusta 2020. godine, cilj crnogorske mafije je da mi budemo isključeni iz procesa donošenja odluka. Dosad im nije uspjelo, dalje ćemo vidjeti. A vidjeli ste nervozu, raznorazne gluposti, priče o meni lično. Prosto je to. Ovo se ne odnosi na PES, nego kažem generalno. Govorim o ovim andergraund strukturama. Što se PES-a tiče, imaju pravo da biraju svoje partnere, legitimno. Mi smo, s druge strane, sa Demokratama imali izvanrednu saradnju, jako lijepu, lepršavu kampanju, mislim da smo ponudili mnogo. Možda se nije ni čulo sve što su neki konkretni planovi, bučnija je bila neka druga retorika. Mi ćemo sa njima razgovarati, vidjet ćemo kakav će biti pregovarački nastup ako do toga dođe, i ja tu zaista ne vidim nikakav problem. Nama je potrebna inkluzivnost, bilo bi dobro da imamo ne 41 nego 49 ili 54 poslanika, zbog provjetravanja u sudstvu - kazao je Abazović.

O saradnji sa Spajićem, GP URA niko neće ucjenjivati

On je kazao da im je prihvatljiva saradnja URA sa Evropom sad, ali da on lično insistira da se prije svega toga razjasne on i Spajić.

- Da se razjasnimo kao dva predsjednika stranaka o svim ovim stvarima, pa da vidimo za dalje. Ako to njima nije prihvatljivo, ako neko hoće neke druge modele, meni je to okej. Ali URU niko neće ucjenjivati. To oni dobro znaju - kazao je Abazović.

Sumnje o Spajiću da budu prioritet državnim organima

On je naveo da ne zna da li državni organi mogu da razjasne brzo sumnje o Spajiću.

- Ali neka uzmu to kao prioritet, ne radi se o nekome ko je zalutao u javni prostor, nego pretenduju na najvažnije držane funkcije - poručio je Abazović.

Na pitanje da prokomentariše procjene da bi kao uslov za dogovor od PES-a bilo njegovo i Adžićevo povlačenje, on je rekao da bi dobro bilo da PES prvo okupi 41.

- A za svoje kolege, koji su mnogo uradili da Crna Gora danas ovako sprovodi izbore, a gdje najveća nervoza postoji u narko-kartelu i kod švercera cigareta, mogu da kažem da niko ni u jednoj situaciji neće bacati pod noge. To neka bude jasno - rekao je Abazović.

U promotivnom spotu bio je moj sestrić

Povodom najave ombudsmana da će provjeriti da li je bilo zloupotrebe djece u kampanji, Abazović je rekao da je u promotivnom spotu njegov sestrić, koji ide svugdje s njim.

- Njemu su roditelji bili tu. I kada je bila konvencija u Ulcinju, izašao je sa mnom na binu. Bit će narodni tribun ako ovako nastavi, ja ne bih volio da bude političar, ali on ima neku svoju ekspresiju. Pozivam ombudsmana da provjeri sve - rekao je Abazović.

On je negirao da postoji funkcionerska kampanja.

- Ovdje postoje izbori svaka tri mjeseca, ne možemo da suspendujemo život - naglasio je Abazović.