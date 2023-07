Vučić s Ramom: Niko normalan se ne raduje novim sukobima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Vlade Albanije Edijem Ramom.

- Mislim da smo poslije decenija šutanja u odnosima između Srbije i Albanije upravo nas dvojica počeli da mijenjamo loše političko naslijeđe. Značajno je uvećana razmjena između naših zemalja i uvoz i izvoz. Pozdravljamo angažovanje Albanije u okviru Berlinskog procesa. Uvijek smo podržavali Berlinski proces kao veoma koristan regionalni format i smatramo da će on da doprinese daljoj saradnji, procesu pomirenja i prevazilaženju naslijeđa iz prošlosti - rekao je Vučić.

- Što se tiče Otvorenog Balkana donio je ogromne koristi za svakoga od nas i naše građane i mislim da ta inicijativa može u budućnosti da doprinese daljem zbližavanju naroda i boljem životu i standardu. Mi ćemo i u narednom periodu imati zajedničke sastanke oko inicijative. Razgovarali smo o svim regionalnim pitanjima i o našim nerijetko različitim pogledima o situaciji na Kosovu. Želim dobrodošlicu predsjedniku Vlade Albanije Ediju Rami, uvijek je dobrodošao u našu zemlju - rekao je Vučić i naglasio da se sastanak večeras nastavlja.

Mir učiniti nepovratnim

Premijer Albanije izjavio je da je sa Vučićem razgovarao o situaciji na sjeveru Kosova, ali da o tome ne treba pričati javno, kako se ne bi dalje pogoršala situacija, i da je njihova dužnost da se ''mir učini nepovratnim''.

- Stekli smo naviku da pričamo na otvoren način, i da se složimo da se ne slažemo, i da uprkos tome pričamo o ciljevima koji moraju biti zajednički svima u regionu, kako bismo unaprijedili proces mira. Naša dužnost je da mir učinimo nepovratnim - rekao je Rama tokom zajedničke konferencije za medije sa Vučićem, i dodao da su potrebni ''specifični trenuci poput ovih'', pošto se tada, kako je ocijenio mogu postići opipljivi rezultati.

Rama je istakao da su on i Vučić razgovarali i o predstojećem samitu Berlinskog procesa u Tirani u oktobru, i da je to tema koja je od zajedničkog interesa.

- Imali smo vremena da na sastanku, koji je trajao nešto duže, da razgovaramo opsežno o ključnim temama, kao što je Berlinski proces. Zaista je neizostavno da se na njega fokusiramo i da on prođe uspješno. Smatram da bismo mogli da napravimo nekakav novi plan, kako bi i Evropska komisija mogla da na papir stavi finansije za Zapadni Balkan, da bismo mogli da otvorimo nove puteve za integraciju naših zemalja u tržište EU, ali i da sukobimo mišljenja - rekao je albanski premijer.

- Jedini put naprijed nije put da se pojačaju tenzije već put dijaloga i dogovora koji se zasniva na dogovoru koji se zasniva na francusko-njemačkom prijedlogu. Ne želim da ovdje ponavljam što sam rekao u Prištini, ali niko ne treba da potcijeni rizik kada ćemo se naći u situaciji koju ne smijemo da dozvolimo da se desi, a koja može biti slična Donbasu, a koja bi učinila nemogućim da vratimo situaciju na staro, iako je danas nju moguće kontrolisati. Mora doći do zajedničko stanovišta - naveo je Rama.

Plan za deeskalaciju

Nakon toga je Vučić kazao da se niko normalan ne raduje novim nacionalnim rovovima, mogućnosti bilo kakvog sukoba.

- Što se tiče plana Rame za deeskalizaciju, ja taj plan znam napamet. U tri najvažnije tačke, Srbija je već učinila dvije, a treću ne može jer se ona uvija sa Prištinom. Riječ je o gradonačelnicima koji su dobili 3, 4 posto .Sve ostalo je Srbija već ispunila. Ogromna je težina problema s kojim se suočavamo. Nikad nisam imao problem da razgovaram sa Aljbinom Kurtijem. U svim razgovorima sam učestvovao. Poznajete li nekog sa kim nisam razgovarao? - upitao je Vučić.

- Prijedlog nacrta statuta jeste doprinos koji sam ja dao i koji je po mom mišljenju veoma pozitivan, ali on nije nešto što bi strane trebalo da prihvate. Žao mi je da neki tamo ne žele da shvate i razumiju da je ovo bio doprinos u ime i za Kosovo, za njih to nema nikakvu vrijednost. Razvlačenje sa procesom uspostavljanja zajednice srpskih opština je strateška greška. Smatram da insistiranje na tome da se ostane u opštinskim zgradama sa gradonačelnicima koji su pod uslovima bojkota, to su greške. Mi jesmo članice Vijeća sigurnosti i NATO ali smo također i zemlja koja je svjesna svoje veličine. Imamo dovoljno sreće da budemo u savezu sa supersilama - naveo je Rama.

Albanski premijer posjetio je ranije danas i Sarajevo i Podgoricu, a jučer je boravio u Skoplju i Prištini. Rama se nalazi u posjeti regionu u okviru priprema za Berlinski proces kojim će Tirana predsjedavati u oktobru.