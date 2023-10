Brnabić iz Njujorka: Kurtiju su neprijatelji predsjednik Vučić, ali i cijeli SNS

Premijerka Srbije Ana Brnabić predstavlja danas Srbiju na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, a prije toga je govorila za TV Pink.

Brnabić je rekla da je dobro što je sjednica otvorena za javnost i da je dobro što će svi biti u prilici da to čuju.

- Uvijek je ta otvorenost dobra i nama će značiti, da vide sa čim se i sa kakvim pritiscima suočavamo. Ja ću dati sve od sebe da što manje birokratski ispričam kako žive Srbi na Kosovu, oni tamo trpe teror - istakla je Brnabić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Brnabić je istakla da ljudi na Kosovu pod privremenom upravom Prištine ne smiju da se vrate.

Povodom optužbi Albina Kurtija, Brnabić kaže da to govori koga on vidi kao svoje neprijatelje u centralnoj Srbiji.

- Kao prvog neprijatelja vidi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i cijelu Srpsku naprednu stranku, kao i Miloša Vučevića. To pokazuje da ne vidi na radaru ni Zavetnike ni Dveri... Kurti jasno pokazuje da se on priključio u predizbornu kampanju... Mislim da će ljudi u Srbiji to dobro vidjeti i razumjeti - navela je Brnabić.