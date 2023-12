Vučić otkrio koja mu je najveća neostvarena želja: Otjerali su me odatle

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u zabavnoj emisiji Amidži šou kod Ognjena Amidžića na "TV Pink".

Amidžić je ugostio Vučića i njegovog dvojnika Dalibora Golubovića, a tokom emisije im je postavljao pitanja vezana za privatni život, ali i profesionalnu, političku karijeru predsjednika Srbije.

- Prvo da vam se zahvalim na svemu što ste radili do sada na društvenim mrežama. Mnogo ste mi simpatični uživo. Mogu da vas pitam javno, kako ste došli na ideju da snimate te videe - obratio se imitator Golubović predsjedniku Srbije.



"Kobno" pitanje

Vučić je istakao da mu je dobra priča.

- Znam ja nešto po čemu ćemo da se razlikujemo. Ima nešto po čemu će svi da me prepoznaju. Ja tvrdim da sam ja Aleksandar Vučić, a da je on dvojnik - kazao je Vučić.

Amidžić je tada otpočeo kviz, a Vučić se našalio kako je imitator cijelu noć vježbao i da je naučio odgovore.

Međutim, "kobno" pitanje bilo je koliko je izgrađeno kilometara autoputeva.

- 311 kilometara - odgovorio je Vučićev imitator.

Potom se javio Vučić i ispravio svog "lažnog" predsjednika Srbije.

- Ja ću da ga ispravim, jer ne zna, znao sam da ne zna. Samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama 465, sa ovih dodatnih 10,7. To je samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama, a zamislite tek koliko je u regionalnim putevima, lokalnim putevima. Hiljade kilometara - objasnio je Vučić.

Ako nekome do tada nije bilo jasno ko je Vučić, a ko njegov imitator, nakon toga je bilo kristalno jasno.

Ko je pravi Vučić

Ipak, Amidžić je poželio da na još jedan način dokaže ko je pravi, a ko "lažni" Vučić.

- Ako ste pravi predsjednik, sigurno imate sendvič kod sebe - našalio se Amidžić.

Imitator Dalibor Golubović je priznao kako nema sendvič kod sebe, a onda je Vučić "dokazao" da je on pravi predsjednik.

- Uvijek imamo sendvič kod sebe. Evo da vide ko je pravi predsjednik - rekao je Vučić kroz smijeh.

Vučić je potom istakao kako je Golubović pristojan čovjek koji se posvetio umjetnosti imitacije.

- On zna kako namještam naočare, gestikulaciju i sve. On živi sa suprugom i troje djece u Altini, na jedan vrlo skroman način. Pred njim je budućnost, i politička. On je sve samo ne lažni predsjednik - rekao je Vučić.



Imitator se zavalio na tim riječima, a otkrio je i da mu je Vučić "prirastao srcu".

Vučić je rekao, komentarišući stonoteniski meč, da se vidi kako Janko gura i udara lopticu, zato što je rođeni pobjednik.



- Janko neće izgubiti, on vuče lopticu, tek toliko da pređe mrežicu, on mrzi da izgubi. Janko neće da pusti nikoga. Isto kao i Dalibor.

On je vjerovao u jednu stvar, iako je bila velika distanca ranije među nama, a onda smo snimili video za TikTok, pa su krenuli da ga napadaju. Pa se zamislio, snimao je godinama imitacije mene, niko ga nije napadao, a onda su poslije snimka krenuli napadi - kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije je istakao kako je barem 30 posto ljudi od početka emisije mislilo da je imitator zapravo pravi Vučić.

- Više liči na mene nego ja - našalio se Vučić.



Golubović se nadovezao rekavši da će njegova supruga povesti pogrešnog čovjeka kući, a Vučić je dodao: Od mene vajde nema.

Pravi Vučić je rekao da, jednog dana kada ode sa vlasti i kada prođe još jedno osam godina, će doći vrijeme Golubovića.

Potom je dobio pitanje ko je iz opozicije htio preletiti u SNS, a da to javnost nije saznala.

- Ima takvih, ali javnost to neće ni sada saznati. Ko bi se nudio poslije toga - rekao je Vučić.

Nesretna audicija

Potom je nabrojao nadimke koje je imao kroz život.



- Alek, Aca, Saša, Vučko, Frfljavi... Nisam primljen na radio, a moja životna želja je bila da budem sportski komentator. Znao sam sve, od Ive Tomića, Mirka Kamenjaševića, imitirao sam njihove glasove.

Umio sam nekada i Vladanka Stojakovića da skinem. Sada mi je bezveze Milojka Pantića, kada vidim u šta se pretvorio - rekao je Vučić.



Otkrio je i da je išao na audiciju u Radio Beograd, ali je kandidat morao da ima savršenu dikciju.



- Otjerali me odatle, otjerali me sa pjevanja. Da se vratim na nadimke. Sada je p***ru. Valjda sam se svih sjetio - kazao je on.

Vučić je potom otkrio da Dačić voli malo duže da spava, ali da je naučio trik.

- Uvijek ga zovem oko 15 do 7, da bi ga probudio. A on onda navije sat na 20 do 7, lukav je, pa ako ga ne pozovem, on ona zove mene. I nastavi da spava - rekao je kroz smijeh.

Vučić je veliki navijač Zvezde. Ističe da su mu mnogi zamjerali zbog toga, ali da je odrastao na tome i da to neće promijeniti nikad.

- Za Partizan sam učinio mnogo više nego neki što se hvale. A ja sam odrastao na tribini Zvezde, i toga se ne stidim. To je ljudska iskrenost. Kada kažu: "Ja navijam za fudbal". Ja ne navijam za fudbal, već za reprezentaciju i za Zvezdu - kaže Vučić.

Govoreći o dva vječna rivala u Srbiji, rekao je da svake godine rade istraživanje o navijačima Zvezde i Partizana.

- To se mijenja u okviru tri ili četiri procenta. Sada Zvezda ima najviše navijača, 59 posto u korist Zvezde. Uvijek sam se pitao ko su tih tri ili četiri posto koji mijenjaju, a sada sam čuo šta je Janko rekao - kaže predsednik.

Kaže da mu je mnogo drago što je Partizan uspješan u košarci, i što se svake sdmice čuje skandiranje Beogradu.



- To je super stvar za zemlju, to je ono što je dobro - istakao je on.

Najbolja utakmica svih vremena

Vučić je potom dobio pitanja o košarci, a prvo je bilo šta je fejd avej.

- To su najteži šutevi, kao Majkl Džordan. To je van balansa, rijetko ko to pogađa. A Jokić je poseban, ne zato što je podržao našu listu, već ima nešto što drugi nemaju.

Sjajna dva brata, porodicu koja se drži na okupu. Prava srpska porodica koja je napravila ogroman uspjeh u Americi. On ima mozak, to je nešto što se rijetko rađa. I on i Luka Dončić - rekao je Vučić.

Na pitanje šta je "pik end rol", pojasnio je da se to na srbijanskom kaže "dva na dva".



- Igraju bek i centar, pa se centar otvori, a bek protrči. Ima tu i više različitih verzija - rekao je on, i objasnio šta je "niski post":

- To je kada se spusti dole na niski post. Mi smo nekada spuštali na četvorku ili peticu i Bodirogu, da bliže igra. Postoji i mismeč, kada imaš visokog i niskog igrača, pa ga pustiš blizu reketa da odigra jedan na jedan.

On kaže da u košarci više nema prve petorke, već igra dvanaest igrača, i da se oni stalno rotiraju.

- Ne mogu da izaberem samo petoricu. Ako izaberem Jokića da igra samo peticu, onda nema Milutinova koji mi je jedan od omiljenih igrača. Nije lako odabrati nikako - kaže Vučić.

Vučić je rekao, ako se Jokić ne povrijedi, da očekuje najbolju utakmicu svih vremena, između Srbije i SAD.

- Mislim da će to biti najbolji meč svih vremena, u polufinalu Olimpijade. Ameri su prejaki svakako. I dalje su jači od nas, ali ako igraju Nikola, Bogdan, Vasa, sa svim ovim momcima koji su igrali sjajno... Nije to laka utakmica za Amerikance - rekao je Aleksandar Vučić.