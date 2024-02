Video / Spriječena tragedija: Velika šteta na avionu koji je prinudno sletio na beogradski aerodrom

Prema informacija Tango Six, avion je bezbjedno sletio na aerodrom "Nikola Tesla". Nije bilo povrijeđenih, a sada je otkriveno šta je razlog toga.

Naime, avion koji je učestvovao u vanrednom događaju bio je Embraer 195LR (OY-GDC) na liniji JU324 do Dizeldorfa.

Avion je prilikom polijetanja imao dodir trupa sa prilaznim svjetlima suprotnog pravca piste. Razlog je, po svemu sudeći, pogrešna pozicija za polijetanje, odnosno avion je poletio skoro sa pola piste, otprilike sa pozicije sa koje je bilo 1.300 metara do kraja piste.

Ovakav incident se dogodio i prije dvije godine prilikom polijetanja sa piste avionu Fly Dubaija, podsjetio je Tango Six.

- Let Air Serbia JU324 iz Beograda do Dizeldorfa, koji je obavljala partnerska kompanija, vraćen je u Beograd, zbog tehničkih razloga. Air Serbia žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se let nastavi što je moguće prije - saopćeno je iz Air Serbia.