Požar progutao 22 brodice: "Izgorjela mi je jahta od 100.000 eura, ne znam što ću sad, kupac je platio kaparu i čekao da preuzme"

Ekipa ovog medija svhedočila je gašenju izletničkog broda Medulinca Josipa Flaha koji u Medulinu ima turističku agenciju. On je među prvima vidio kada je požar buknuo jer živi u zgradi odmah do lučice i s balkona direkt gleda na ponton koji je par sati prije bio u plamenu. Rekao je da ga je probudila eksplozija s jednog broda i da je izašao na balkon vidjeti o čemu se radi. Vidio je jedan brod negdje na sredini pontona u plamenu i policajce koji su stigli na teren.

- Prodao sam taj brod i dobio sam avans za njega. Trebao je ići dalje. Ne bih plakao zbog ovoga što se dogodilo. Sretan sam da sam živ. Ne znam što sada. Nikad mi se to nije dogodilo. Pretpostavljam da postoji osiguranje i da treba vidjeti koji je razlog zašto se to dogodilo. Moje je mišljenje da se to dogodilo na nekoj barci gdje je krenula vatra i da je to uzrokovalo ostatak požara. Po mojoj logici osiguranje te barke trebalo bi pokriti štetu dugih brodica. Moj je brod osiguran, ali nemam kasko osiguranje. Ne znam što sada. U svakom slučaju, što bude bude. Peh - kazao je kratko Lovrinović za Jutarnji list .

Stigli su i vatrogasci, ali su onda već gorjele gotovo sve brodice na pontonu. Kaže nam da nije prvi dojavio požar, vjerojatno je to bio stražar u marini.

- Požar sam vidio već negdje oko 4 sata ujutro. Kada sam čuo eksploziju, pitao sam se što je to. Dođem na balkon i vidim kako opako gori jedan brod negdje na sredini pontona. Dok sam bio na balkonu bura je prebacivala plamen s broda na brod - rekao je Flah.

Njegova supruga je dodala da je htio ići spašavati brodove, ali da ga je zaustavila.



- U roku od 10 minuta se taj požar proširio na sve brodice. Gorjelo je ulje. Trebalo je vremena dok su se vatrogasci organizirani i spojili na vodu. Cijela je linija gorjela dok su vatrogasci došli. Oni su gasili od straga prema naprijed, pa se zapalila druga strana pontona. To je bilo ružno za vidjeti. Sve je bilo u buktinji, ipak je to plastika. Treba minuta ili dvije da se plamen prenese s jednog broda na drugi. Onda su došli vlasnici brodica i pomagali su s mora. Spasili su dva broda. Jedan se vlasnik broda za prijevoz putnika bacio u more, iako ga policajci nisu pustili da prijeđe traku, i otplivao je do svoje brodice. Odvezao je i spasio ga. Moj se brod isto dobrano zapalio i još ga gase te su ga odvukli na drugu stranu luke - ispričao je vlasnik izletničkog broda.

Nada se da šteta neće biti stopostotna, iako stanje na terenu pokazuje da je brod gotovo u potpunosti izgorio izvana i iznutra. Ne želi ni procjenjivati kolika će biti šteta. Vjeruje da bi marina trebala nadoknaditi dio štete.

Ogromna šteta

Eksplozija je probudila i Medulinca Mladena Kolenka oko 4.30 sati koji je mislio da mu se nešto dogoditi u kući. No kada je čuo drugu eksploziju, znao je da se nešto drugo događa u mjestu. Vidio je gusti crni dim.

- Sva sreća da je bila bonaca i da nije bilo jače bure jer bi se požar bio prebacio brzo u luku. Vlasnici brodica su domaći, većinom su to privatne brodice i brodice za iznajmljivanje i jahte. Po mojim informacijama brodicu od 5,5 metara ispod 30 tisuća eura nećete naći na prodaju ni polovnu. A tu je bilo 22 brodice. To je ogromna šteta. To je jedna od najvećih katastrofa koja se dogodila u Medulinu - rekao je Kolenko.

No, uz manje brodice ovdje je bilo i nekoliko jahti čija vrijednost doseže i 100 hiljada eura. Zanimljivo je da ovo nije prvi veći požar u medulinskoj luci. Zadnji je bio prije tri godine usred kolovoza kada je izgorjelo pet brodica.

Direktor Lučke uprave Pula Dalibor Brnos pod čijom je ingerencijom lučica kaže da je područje nadzirano i da imaju noćnog čuvara i kamere.

- One će točno pokazati od kuda je točno požar krenuo. Trenutno nemamo struje u objektu, ali čim se struja osposobi, snimač gdje je sve snimljeno ćemo provjeriti pa ćemo utvrditi kako i što se dogodilo - kazao je Brnos.

Zasad se pretpostavlja da je požar krenuo na nekom od brodova, a ne na instalacijama u lučici.

- Dok se očevid ne dovrši, ne možemo znati točno. Dakle, područje je osigurano, a sada ćemo vidjeti pod kakvim se okolnostima požar dogodio, pa ćemo s osiguravajućim kućama vidjeti koje su opcije za rješavanje ovog slučaja - kazao je.

Lučka kapetanija je postavila brane da se dalje ne širi onečišćenje koje je nastalo izlijevanjem goriva s izgorjelih brodica u more.

- Nažalost ima onečišćenja, ali ono srećom nije veliko. Postavile su se brane, a iz predostrožnosti dovest ćemo i gumenu branu ako bude potrebno da se stavi iznad samoupijajućih brana. Isto tako pozvan je i eko brod koji je na putu za medulinski zaljev koji će pokušati sanirati dio onečišćenja koji je "otišao". Riječ je o ugljikovodicima iz tih brodica i čađ te dijelovi brodica - kazala je lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc.

Medulinski načelnik Ivan Kirac kazao je kako je ovo jedna velika tragedija.

- Na terenu sam bio prisutan od ranih jutarnjih sati. Negdje oko 4.25 minuta sam došao na teren kada su tu već bili vatrogasci. Čuo sam se s kapetanicom i odmah se postavila samoupijajuća membrana kako bi se zaustavilo onečišćenje mora. Općina će biti na raspolaganju Lučkoj upravi i Lučkoj kapetaniji te ćemo u koordinaciji i dogovoru s njima pomoći korisnicima vezova u mogućnostima koje budemo imali - kazao je Kirac.

Inače, požar, za koji je dojava stigla oko 4 sata ujutro je nešto prije 7 sati stavljen pod kontrolu. U gašenju su sudjelovali pripadnici pulske Javne vatrogasne postrojbe sa četiri vozila, a njima su se u gašenju požara priključili i pripadnici medulinskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uzrok požara i materijalna šteta utvrdit će se uviđajem. Sada će se cijelim slučajem pozabaviti istarska policija.

- Ono najvažnije je da zasad nema dojava da je netko u događaju ozlijeđen. Požar je pod nadzorom, stanje se normalizira a čim sigurnosni uvjeti policijski službenici i inspektor za zaštitu od požara pristupit će očevidu - zaključila je glasnogovornica Policijske uprave istarske Suzana Sokač.