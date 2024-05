Oglasio se advokat povodom istrage smrti Alme A.: Otkrio šokantne detalje

Isplivali su novi detalji o istrazi smrti Alme Arazi, a advokat Kujtim Cakran je tim povodom iznio šokantne informacije.

Dodatno pogoršalo situaciju

Naime, on je izjavio da se govori da je maloljetna djevojka Alminog muža Ergisa Arazija bila trudna i da je ovo pogoršalo psihičko stanje Alme.

- Kaže se da je djevojka, koja još nije navršila 18 godina, bila trudna i da je Alma saznala za ovaj detalj što je dodatno pogoršalo njeno stanje. Međutim, očekuje se da to bude dokazano forenzičkom analizom. Nije iz zvaničnih izvora, ali javnost mora da sazna istinu. Mora biti razjašnjeno da bi se rasvijetlio ovaj događaj. Međutim, ponašanje supruga ne opravdava čin žene, koja je izvršila samoubistvo utapanjem svoje djece - izjavio je.

Također, dodao je, da je Alma vidjela fotografiju koju je objavila djevojka njenog supruga. To ju je psihički opteretilo. Bila je napuštena, usamljena, odbačena, napuštena od policije i bez ikakve zakonske zaštite.

- Majka je napuštena od strane svog supruga sa svojom djecom, on ima djevojku, ona misli da će njena djeca odrastati u teškim uslovima, uključujući i teške psihičke uslove, pa je pomislila "svoju djecu ne ostavljam u rukama drugih, bježim iz ovog sveta" i po mom mišljenju, to je uzrokovalo da se utopi zajedno sa djecom. Danas su albanske žene, majke, tretirane kao krpe. Čak ni životinje nisu tretirane na taj način. Vidim ih kako se razvode s izuzetnim nepoštovanjem, ostavljaju djecu nasred ulice, ne misleći na to šta će ta djeca jesti - kazao je Cakran.

Ključ do istine

Advokat je istaknuo da je Almina jetrva znala da imaju otežan odnos, ali ona ne može da poveže trenutak o čemu su razgovarali i zašto ju je Alma srela pre nego što je donijela odluku da izvrši samoubistvo.

- Mislim da su se sastale jer je Alma tražila pomoć za svog supruga, možda je dobila odgovor od svoje jetrve koji nije očekivala. To mora da je bio odgovor koji ju je žestoko povrijedio. To je ključ za dolazak do istine, ali nije rješenje za ovaj problem - rekao je advokat.