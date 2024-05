Hrvatska upozorila Crnu Goru na eventualnu blokadu EU puta: Prijetnja udaljena, ali ne treba gurati prst u oko

Crna Gora od Hrvatske jučer nije dobila protestnu, već notu upozorenja zbog predloga da Skupština usvoji rezoluciju o Jasenovcu, što je blaža forma, javljaju "Vijesti".

Izvor iz Vlade je pojasnio kako Hrvati ne protestuju, nego upozoravaju, jer se što se tiče najavljene rezolucije o Jasenovcu još ništa nije ni desilo, odnosno obavljen je razgovor koji nije imao ishod.

Najava Mandića

Lideri parlamentarne većine sastali su se u ponedjeljak u Skupštini, ali nisu imali konkretne zaključke o rezoluciji o Jasenovcu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je novinarima nakon sastanka rekao da očekuje da će mnoge stvari biti jasnije nakon sastanka lidera regiona danas u Kotoru, kome će prisustvovati i predstavnici Brisela i Vašingtona.



Hrvatski “Večernji list” jučer je objavio da je Hrvatska uručila protestnu notu Crnoj Gori zbog najave Mandića da će politički predstavnici Srba predložiti usvajanje rezoluciju o Jasenovcu u parlamentu, kao svojevrsnu reakciju na rezoluciji o Srebrenici upućenoj Ujedinjenim nacijama. U hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova pozvan je otpravnik poslova Crne Gore kojem je uručena nota.

Budućnost bilateralnih odnosa

- Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske osuđuje pokušaje da na bilo koji način Hrvatska bude instrumentalizovana u unutrašnje političke svrhe i ističe svoje očekivanje da Crna Gora i njene institucije odustanu od poteza koji bi se na negativan način mogli odraziti na budućnost bilateralnih odnosa, kao i na evropski put Crne Gore - navodi se, između ostalog, u noti.

Hrvatska je na ovaj način indirektno upozorila Crnu Goru da bi, kao članica EU, mogla da blokira njen dalji put, čak i dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti preivremenih mjerila (IBAR) za poglavlja 23 i 24 u junu.

Nije bilo reakcija iz Vlade, a izvor "Vijesti" iz diplomatskih krugova ne vjeruje da će doći do blokade. Kako je naveo, Hrvatska kao susjedna zemlja ima snažan interes da Crna Gora uđe u EU.

Jadran Kapor, glavni urednik “Dubrovačkog vjesnika”, smatra da je crnogorska rezolucija o Jasenovcu potrebna koliko i rezolucija o Sobiboru ili Zaksenhauzenu, ali Crna Gora ovdje služi kao srpska krpa koja pažnju sa Srebrenice nastoji gurnuti na tuđi teren i drugo historijsko razdoblje.



- Ta se krpa, ipak, ne želi baviti svojom ulogom u Srebrenici, a proteže svoju nadležnost izvan vlastitih granica i to na samo jednu državu. Recimo, u Beču ima jedan spomenik koji nabraja sve konc-logore pa i one o kojima nikad ništa nisam učio - Boru, Beogradu i sl. Svaki naziv logora na tom spomeniku postavljen je u odnosu na stranu svijeta u kojoj se nalazio. Možda bi nam trebala rezolucija o tome da naše krvave svinjarije nikad više nećemo ponoviti. Ali takvo obećanje nije realno - rekao je Kapor za "Vijesti".

Hrvatska nije negirala zločin

On kaže da Hrvatska nikad nije negirala zločin i postojanje konc-logora Jasenovac, podsjećajući da svake godine tamo idu hrvatske državne delegacije, postoji spomenik, o tome se uči u školi.



- Jasenovac je nastao u vrijeme jednog nacionalističko-koljačkog sistema koji nikad nije imao većinsku podršku naroda (to nije bio totalitarni sistem jer bi i takav izgrađen na nekim principima, no ovaj je bio baš koljački) - rekao je on.

Podsjeća da hrvatski partizanski pokret nije bio minoran i da su na Sutjesci Dalmatinci brojčano izginuli u apsolutno najvećem broju (a Crnogorci u relativnom, u odnosu prema broju stanovnika i broju prisutnih snaga).

- Jasno je da ima redikala koji tvrde svakojake gluposti. To je štetno za Hrvatsku i rado se koristi da bi se Hrvatska povezala sa NDH. Hrvatska i u Ustavu svoje pravo na državnost temelji i na antifašizmu, a izričito nasuprot NDH - naveo je Kapor.

Ipak, smatra da je Hrvatskoj u interesu da Crna Gora uđe u EU i da je hrvatskim zvaničnicima jasno gdje bi Crna Gora bila danas da nije članica NATO-a.

- Zato ne vjerujem da će blokirati, nego da će pomagati Crnoj Gori na evropskom put kojeg je i sama morala proći. Tu nema prečica pa je potpuno sigurno da IBAR više zavisi od Crne Gore nego od Hrvatske - poručio je.

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je jučer da od crnogorskog kolege Filipa Ivanovića nije dobio garancije da rezolucija o Jasenovcu neće biti usvojena, zbog čega su odlučili da upute protestnu notu. On je novinarima na samitu EUSAIR-a u Šibeniku rekao da je noti prethodila komunikacija između njega i Ivanovića, s kojim, kako je kazao, ima jako dobru saradnju.

- Izrazio sam čuđenje i zabrinutost zbog toga što se uopšte i raspravlja o deklaraciji o Jasenovcu koju bi navodno crnogorski parlament trebalo da usvoji do kraja sedmice na predlog predsjednika Andrije Mandića. Zapitao sam se kakav je to historijsko - politički kontekst i razlog zbog čega to Crna Gora radi.

Kazao sam da usvajanje takve rezolucije, koja je nama čudna i za koju smatramo da se politizuje i zloupotrebljava za unutrašnja politička nadmetanja u Crnoj Gori, da će se negativno odraziti na evropsku put Crne Gore, ali naravno i na naša bilateralna i otvorena pitanja - rekao je Grlić Radman.

"Defokusirati Srebrenicu"

On je ocijenio da se rezolucija o Jasenovcu donosi u kontekstu Rezolucije o Srebrenici UN i vjerovatno se hoće "defokusirati Srebrenica, a politizovati Jasenovac i manipulisati žrtvama".

Ivanović je odgovorio da je hrvatskom kolegi kazao da Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) ne može uticati na pregovore koji su se vodili u Skupštini i s druge strane, uvjerio ga da niko u Crnoj Gori ne dovodi u vezu zločine u Jasenovcu s kolektivitetom hrvatskog naroda ili s Hrvatskom.

Demokratska partija socijalista (DPS) ocijenila je da je nota Hrvatske posljedica ponašanja vladajuće koalicije koja zbog čuvanje fotelja dopušta Mandiću i Milanu Kneževiću da namjerno razbijaju dobrosusjedske odnose Crne Gore i da podrivaju evropski put države.

Kapor kaže da je razlika između hrvatskog odnosa prema Jasenovcu i srpskog, odnosno crnogorskog prema Srebrenici, Štrpcima, Morinju ili Bileći je prilično očita.



- Pritom ne govorim o stavovima građana, nego o stajalištu države. Sjetite se da je crnogorski ministar pravde izbačen iz partije (PES) jer je napad na Dubrovnik okarakterizirao kao zločin i rekao da će se zalagati za kažnjavanje krivaca. Crna Gora nije Njujork, vi krivce poznajete poimenično - izjavio je on, prenose "Vijesti".