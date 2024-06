Beogradski muftija se rasplakao: Porodica mi je poginula u Srebrenici, Srbi nisu genocidan narod

Muftija beogradski Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić gostujući u emisiji "Uranak" na K1 televiziji komentarisao je nedavno usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici ističući da srpski narod ne smatra genocidnim, a da Srbiju vidi kao svoju zemlju.

- Moja izjava je bila usmjerena ka miru, usmjerene ka onome kuda treba da idemo, usmjerene ka onome što nam Bog u Kur'anu govori. Ja kao musliman koji živim u Beogradu, živim u Srbiji, rođen sam tu, a imam korijena i u Bosni i u islamskom svijetu van ovih prostora, razmišljao sam za šta treba čovek da se uhvati u takvim okolnostima. Ono što mi imamo kao ljudi jeste naš odnos jednih prema drugima, ali taj odnos treba da bude zasnovan na pravilima koje Bog daje, a Bog kaže: 'Nećete ući u raj ako mi nećete vjerovati, a nećete vjerovati ako ne budete voljeli jedne druge' - istakao je Jusufspahić.

"Srbija je moja zemlja"

On je naglasio to srpski narod nikako ne smatra genocidnim i da kao Srbin muslimanske vjeroispovjesti ovu zemlju vidi kao svoju.

- U mojoj Srbiji su svi oni sa kojima se družim, ja nisam vidio ratnog zločinca, nego na televiziji. Ja znam šta su moja braća doživljavala u Bosni. Porodica mi je poginula u Srebrenici, porodica moje žene. Kako možete da kažete da ja govorim nešto protiv moje braće? Ja samo pozivam kuda je put, mi moramo naučiti školu svoju. Nijedan narod ne podržava sulude ideje pojedinca za istrebljenje nekog naroda - reko je muftija.

Na pitanje da li ima prostora za unapređenje i poboljšanje odnosa sa sunarodnicima islamske vjeroispovijesti, muftija je odgovorio da je saradnja i te kako moguća, kao i da je Srbija bila prva u Evropi koja je prihvatila islamsku vjeru.

- Naravno da ima, uvijek ima. Mi treba da bude ponosni na to što je Srbija prva zemlja u Evropi koja je priznala islam kao religiju, nakon odlaska Osmanskog carstva sa ovih prostora. Sada će neko prikazivati moju Srbiju u svjetlu neke istrebljivačke države, koja istrebljuje samo ono što nije srpsko, hrišćansko, pravoslavno. To nije istina. Mi smo dati od Boga jednoga da živimo na zemlji Božijoj, bilo da je ona Bosna ili Srbija ili Hrvatska. Mi smo Boga zaboravili svi i pomislili da zemlja nama pripada - rekao je muftija i kroz suze nastavio:

- Nije Bog nas dao ovdje da ubijamo jedni druge i da ubijamo jedni drugima djecu i budućnost. To nije Bog dao. Ja molim moju braću u Bosni i molim moju braću Srbe da nađu zajedničku riječ. To je ono zašto smo ove, to je misija koju moramo da položimo. Nama ne žele dobro ovi sa strane i to smo između ostalog i ustanovili - naglasio je Jusufspahić.

Atmosfera mržnje

Kao jednog od glavnih krivaca za atmosferu mržnje koja je stvorena u društvu, Jusufspahić vidi upravo u medijima.

- Ja imam osećaj da ljudi neće da daju svom srcu oduška, neko im ne dozvoljava, a to su nažalost najviše mediji. Oni neće da daju priliku tome. Veoma je malo emisija koje govore o ljubavi. Govori se uglavnom o mržnji, o prolivanju krvi i naša djece uzimaju mašinke i ubijaju jedni druge. Mi moramo da se resetujemo - objašnjava on.

Prema njegovim riječima, stav da srpski narod nije genocidan, i da ne treba da odgovara zbog zločina pojedinaca, dijeli i većina pripadnika Islamske zajednice.

- Ja mislim da većina muslimana deli moje mišljenje. Mislim da oni smatraju da Srbija nije genocidna zemlja, da nije zemlja koja istrebljuje. Ja sam potpuno uvjeren da muslimani većinski razmišljaju ovako, muslimani u Srbiji. Neka se oglase ti koji su protiv toga, a ja ih nisam čuo u neko zadnje vrijeme, izuzev onih koji žele da nametnu islam politički. Mi nismo protiv politike islama, ali smo protiv političkog islama koji služi za interese određenih političkih partija - naglasio je Jusufspahić.