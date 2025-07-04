Tragedija u Dalmaciji: Slovak nasmrt pretukao partnericu

Zadarska policija uhapsila je 51-godišnjeg državljanina Slovačke zbog sumnje da je u iznajmljenom apartmanu u Pakoštanima usmrtio svoju 46-godišnju partnericu, također državljanku Slovačke.

Prema zvaničnim informacijama, tragedija se dogodila u utorak navečer. Oko 23 sata hitna pomoć je zaprimila dojavu da je ženi u apartmanu potrebna hitna medicinska pomoć. Ali, po dolasku na lice mjesta, mogli su konstatovati samo smrt, navodi Index.hr.

U apartmanu su zatečene još tri osobe, također strani državljani, među kojima i osumnječeni muškarac koji je odmah priveden. Istragu su proveli službenici krim-policije Biograda i Zadra.

Prema navodima policije, došlo je do fizičkog sukoba između partnera, tokom kojeg je muškarac zadavao ženi više udaraca po tijelu. Usljed zadobijenih teških povreda 46-godišnjakinja je preminula na licu mjesta.

Tijelo stradale prevezeno je na obdukciju u šibensku bolnicu, a osumnjičeni je nakon kriminalističke obrade prebačen u pritvor uz podnesenu krivičnu prijavu zbog sumnje na teško ubistvo.