I strani radnici došli na Thompsonov koncert

Večeras je na zagrebačkom Hipodromu počeo koncert kontoverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, za koji je prodano čak pola miliona ulaznica. Riječ je o, kako mnogi ističu, najvećem koncertu u historiji samostalne Hrvatske.

Ogroman broj posjetilaca iz svih krajeva zemlje i inostranstva okupio se na Hipodromu kako bi prisustvovali spektaklu koji je započeo vatrometom i pjesmom Ustani iz sjene.

Zanimljiv detalj zabilježen je na nasipu iznad Hipodroma, gdje su strani radnici snimljeni kako dolaze na koncert.