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ZAGREB

I strani radnici došli na Thompsonov koncert

Ogroman broj posjetilaca iz svih krajeva zemlje i inostranstva okupio se na Hipodromu

Thompson - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

5.7.2025

Večeras je na zagrebačkom Hipodromu počeo koncert kontoverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, za koji je prodano čak pola miliona ulaznica. Riječ je o, kako mnogi ističu, najvećem koncertu u historiji samostalne Hrvatske.

Ogroman broj posjetilaca iz svih krajeva zemlje i inostranstva okupio se na Hipodromu kako bi prisustvovali spektaklu koji je započeo vatrometom i pjesmom Ustani iz sjene.

Zanimljiv detalj zabilježen je na nasipu iznad Hipodroma, gdje su strani radnici snimljeni kako dolaze na koncert.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# HRVATSKA
# ZAGREB
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