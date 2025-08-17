Stablo palo i usmrtilo trogodišnje dijete

Sinoć se u okolici Pazina dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubilo trogodišnje dijete. Prema policijskim navodima, stablo s povišenog terena palo je na cestu i usmrtilo dijete, piše Index.hr.

Neslužbeno, tragičan događaj zbio se tokom porodičnog slavlja. Iako su odmah započeli pokušaji reanimacije, dijete je preminulo na putu do bolnice.

Pazinska policija dojavu je zaprimila oko 20 sati u mjestu Kršikla. U koordinaciji s nadležnim kantonalnim državnim odvjetnikom provodi se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog stravičnog događaja.