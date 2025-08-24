Sarajke pljačkale turiste u Budvi

Budvanska policija uhapsila je državljanke Bosne i Hercegovine S.H. (46) i D.S. (31) iz Sarajeva, koje se sumnjiče za krivična djela teška krađa na drzak i organizovan način.

One se sumnjiče da su opljačkale državljane Sjeverne Makedonije i Bugarske.

- Postupajući po prijavama oštećenih lica, policijski službenici su operativno-taktičkim mjerama i radnjama identifikovali i locirali lica S.H. (46) i D.S. (31) iz Sarajeva, državljanke Bosne i Hercegovine, koje se sumnjiče da su počinile krivična djela teška krađa, na drzak i organizovan način. Prilikom pregleda kod osumnjičenih je pronađen novac u iznosu od 920 eura, za koji se sumnja da potiče iz izvršenja krivičnog djela", saopšteno je iz policije - prenose Vijesti.

Dodaje se da se državljanke BiH sumnjiče da su oštećenima, koji su obilazili Stari grad u Budvi, iz torbi otuđile novčanike sa novcem i dokumentima.

- Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru S.H. i D.S. su uz krivičnu prijavu lišene slobode - saopšteno je.