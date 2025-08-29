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"VEOMA OPASNO"

Vučiću zasmetala izjava Hadžiabdić: Preduzima isti scenario kao na sjeveru Kosova

Srbi na sjeveru Kosova su bojkotovali izbore, a njihovi rezultati su priznati uprkos mizernoj izlaznosti

Vučić: Hadžiabdić preduzima scenario s Kosova. L.L. / ATA Images / PIXSELL - E. Hadžihasić

S. S.

29.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je jučerašnja izjava na konferenciji za medije predsjednice CIK-a Irene Hadžiabdić veoma opasna.

Komentirajući navode o potencijalnim blokadama prijevremenih izbora, rekla je da postoji i glasanje putem pošte, a da postoji i 48 biračkih mjesta u FBiH za glasanje u odsustvu.

- Sve i da niko ne izađe u RS, glasači u Federaciji BiH bi mogli odlučiti te izbore - rekla je ona.

To je zasmetalo Vučiću, koji je kazao da se tako priznaje da "preduzimaju isti scenario kao na sjeveru Kosova".

- Neki se ljudi mnogo igraju, ne razumijevajući da nije trenutak da koriste tuđu silu da bi ostvarivali svoje političke interese - rekao je Vučić na Pinku.

Podsjećamo, Srbi na sjeveru Kosova su bojkotovali izbore, a njihovi rezultati su priznati uprkos mizernoj izlaznosti.

# IRENA HADŽIABDIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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