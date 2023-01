Ove namirnice trebate jesti da bi bili zdraviji: Većinu ih unosimo svakodnevno

Januar je za mnoge ljude vrijeme kada počnu usvajati nove i zdravije navike te odluče jesti više povrća i voća. Mnogi na početku godine "otkriju" svakodnevnih 12 američkog liječnika Mišaela Gregera (Michaela Gregera).

Svakodnevnih 12 dr. Gregera je koncept temeljen ne višegodišnjim istraživanjima o zdravoj prehrani, a koji je prvi put predstavljen u njegovoj knjizi "How Not to Die" (kako ne umrijeti) objavljenoj 2015. godine.

Riječ je o popisu namirnica i aktivnosti koje bismo trebali konzumirati svaki dan za zdraviji život i koje služe tek kao inspiracija za pripremu svakodnevnih obroka i donošenje dobrih odluka.

Ishrana za potencijalno mršanje

To nije definirani plan prehrane niti recept za mršavljenje. Ali, opet, ako se pridržavate tog popisa i imate višak kilograma – vjerojatno ćete ih izgubiti prateći savjete američkog liječnika.

Svakodnevnih 12 uključuje i preporučenu količinu tekućina koje treba konzumirati svakoga dana te za minimalnu fizičku aktivnost za bolje zdravlje organizma.



Svakodnevnih 12 dr. Gregera

Ono što je naveo ovaj doktor jeste važnost unošenja mahunarki, bobičastog i ostalog voća, zatim sve vrste povrća, sjemenki i orašastih plodova.

Pored toga, važan je unos i začinskog bilja i sušeni začina, te žitarica. Ono što nikako ne smijemo zaboraviti jeste unos obične vode ili zelenog čaj, ali i fizičke aktivnosti.

Ne morate biti vegan da biste slijedili svakodnevnih 12 dr. Gregera. Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla, američki liječnik preporučuje redovito uzimanje suplementa B12 koji se ne nalazi u hrani biljnog porijekla.