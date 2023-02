Školarcima se servira nekvalitetna hrana: Za zdravu ishranu potreban dublji džep

- Kada je riječ o grickalicama, to je trend. Teško je djecu natjerati da se hrane zdravo, tome se sistemski mora pristupiti pravljenjem nutricionističkih užina koje bi svima bile dostupne. Djeci je, kao malim potrošačima, omogućeno da kupuju grickalice iz automata u školama. To je pogubno, ako dijete ima marku u džepu, a u tom automatu može samo kupiti čips ili gazirano piće, to je onda vrlo, vrlo loše - istakao je Pašić.