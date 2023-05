Arnold Švarceneger otkrio šta jede pa je u top-formi

Iako Arni tvrdi da je njegova ishrana prilično “dosadna”, evo šta on tačno jede tokom jednog dana.

- Moje glavne proteinske namirnice su jaja, losos i piletina, ali imam sve više vege hamburgera s lećom i grahom - kaže on.

Kad pogledamo Arnija, odmah pretpostavimo da jede beskonačne količine mesa i da svaki drugi dan ima cheat meal ili da unosi veliki broj kalorija. Zapravo, u epizodi svog podcasta on kaže da jede 80 posto manje mesa nego prije.

- Ali moj ključ je biti vrlo u rutini, tako da kad pojedem veliki cheat obrok, to me ne vraća automatski unazad, jer većinu vremena dobro jedem - kaže on.

Što se tiče dodatnih proteina, Arni pije biljne izvore proteina poput graška.