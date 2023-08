Dijeta Aleksandre Radović zbog koje je smršavjela 10 kilograma

View this post on Instagram

- Svakog jutra idem na trening, to preporučujem svim ženama. Da biste gubili na kilaži, važna je svakodnevna fizička aktivnost. Za sve ove godine to se pokazalo kao dobitna kombinacija u borbi protiv suvišnih kilograma. Žene se obično vade da nemaju vremena, ali to ne smije biti izgovor. Neka nađu neku teretanu u blizini i neka svako jutro po 45 minuta brzo hodaju na traci. Kad god imam višak slobodnog vremena, odradim duži trening ili odem na plivanje. Na proljeće i ljeto praktikujem i brzi hod u prirodi. Volim parkove i šume

Sve joj prija

Osim šetnje, prakticira i druge vježbe, u kojim zaista uživa.

- Volim čučnjeve, preskakanje vijače, trbušnjake sa šipkom i loptom. Ma sve mi prija! Vrlo često kada imam gostovanje u nekom jutarnjem programu, odmah pravo sa televizije sa sve šminkom odem na trening. Baš se trudim da ne propustim nijedan trening - zaključila je Aleksandra Radović.