Ovaj video ima 115 miliona pregleda, ali nikome nije jasno zašto: Brojka i dalje raste

Na društvenim mrežama možemo vidjeti razne snimke, neki od njih brzo postanu viralni, iz nama nepoznatih razloga, a upravo to se dogodilo jednom klipu na TikToku i svi se pitaju kako je to moguće.

Snimak jagoda prelivenih čokoladom ima 115 miliona pregleda na TikToku i apsolutno nikome nije jasno zašto.

Snimak prikazuje činiju jagoda prelivenih čokoladom postavljenu na krevet. Kamera brzo mijenja fokus, a u pozadini se vrti pjesma „What You Won’t Do for Love“ – i to je to, piše City Magazin.

Skoro 20 miliona lajkova, 150.000 komentara i 115 miliona pregleda u 12 dana od objave.