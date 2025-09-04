Zdrav život: 6 prečica do zdravlja

Svi težimo zdravom životnom stilu - da se zdravije hranimo, više krećemo, ukratko da se osjećamo dobro u svojoj koži, ali nismo uvijek u prilici da to možemo. Zato vam preporučujemo ovih šest alternativa koje imaju gotovo isti učinak.

Šetajte češće, a kraće

Iako se preporučuje pola sata šetnje dnevno, često vam se može učiniti da je to previše vremena u odnosu na silne obaveze. Umjesto toga, prošetajte tri puta po 10 minuta dnevno – do prodavnice, banke, prošetajte psa do obližnjeg parka. To nećete ni osjetiti, a ispunit ćete dnevnu kvotu.

Suho voće

Svježe voće i povrće je glavni stub vašeg zdravlja, ali nekada niste u prilici da ga konzumirate. Zato probajte neke od ovih, skoro jednako zdravih, opcija:

suho voće (veoma hranjivo i bogato)

smrznuto bobičasto voće, kao što su kupine, maline, borovnice, jagode

konzervirano voće i povrće (sadrži gotovo jednaku količinu hranjivih materija)

ako ste baš u krizi, uzmite multivitaminsku tabletu – može pokriti osnovne potrebe za hranjivim materijama.

Sjeme lana umjesto ribe

Ribu treba jesti dva puta sedmično, i to svi znamo. Posebno se izdvajaju masnije ribe, kao što su losos, pastrmka i sardina koje sadrže vliku količinu omega-3 masnih kiselina, zaslužnih za zaštitu vašeg srca. Međutim, ove prednosti ribe možete zamijeniti sjemenkama lana koje ćete prethodno samljeti. Dodajte 2-3 kašike u salate ili ovsene pahuljice.

Higijenske maramice

Ruke treba prati sapunom i vodom, kada god dodirujete površine na kojima se mogu nalaziti bakterije (novac, radni sto i slično). Međutim, dok bakterija ima svuda, lavabo nećete naći na svakom koraku. Zato koristite vlažne maramice za čišćenje ruku ili gel za sterilizaciju koji možete naći u svim boljim trgovinama i apotekama.

Brz, a kvalitetan doručak

Već i ptice na grani zanju da je doručak najvažniji obrok dana. Ipak, ubrzan način života doveo je većinu ljudi do toga da za doručak konzumiraju brzu i nezdravu hranu. Međutim, jednaku uštedu vremena postižete ako za doručak pojedete bonžitu ili manje pecivo i voćni jogurt.

Žvake umjesto paste za zube

Zube bi trebalo prati nakon svakog obroka, ali to ne radi gotov niko. Vjerovali ili ne, žvakaće gume bez šećera zaista pomažu u odbrani od karijesa, ali ne zbog svojih “magičnih” sastojaka već zato što povećavaju količinu pljuvačke u vašim ustima koja spira ostatke hrane i neutrališe kiseline koje proizvode određene bakterije u hrani.