Način da se riješite bolnih mišićnih čvorova

Leđa i vrat

Masiranje i istezanje

Važno je kretati se

Ograničavaju pokrete

Te male kvržice koje osjetite i koje su osjetljive na dodir mogu ograničiti širinu pokreta ili voditi do boli kada se okrećete. Mišićni čvorovi se ne vide na pregledima, a stručnjaci i dalje pokušavaju otkriti koji to mehanizmi u mišiću vode do ovakve reakcije. Pretpostavlja se da do promjena dolazi kada ponavljate neke pokrete bili oni novi ili stari.



Stručnajci savjetuju ako imate čvorove na mišićima na prednjoj strani bedara, možete uzeti valjak i nježno ga povlačiti od početka do kraja mišića, a pritisak ne smije biti prejak. Upravo će ta kontrola pokreta učiniti sve ugodnijim jer ovaj proces može biti bolan. Ovu tehniku možete koristiti bilo gdje na tijelu.