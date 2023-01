Žena sedam dana nije konzumirala mlijeko i mliječne proizvode: Evo šta se desilo njenom organizmu

Kolumnistica i novinarka Eli Valanski (Aly Walansky) odlučila se odreći mlijeka i mliječnih proizvoda na sedam dana pa saopćiti o promjenama koje su joj se dogodile u tom periodu.

Kako piše za Eat This, povremeno je osjećala probleme s probavom i to je bio jedan od razloga zašto se odlučila na ovaj eksperiment. Nakon samo dva dana počela je primjećivati promjene, a nakon sedam dana one su bile još očiglednije.

- Osjećala sam se energičnije, a također mi je nestala nadutost koja mi je često zadavala probleme. Dugi niz godina imala sam neugodne bolove u trbuhu, pogotovo u večernjim satima, a to je sve u potpunosti nestalo u ovih tjedan dana kada nisam pila mlijeko ni jela mliječne proizvode - rekla je Valanski.

Ipak, kako naglašava, jednu stvar nije primijetila, a to su promjene na koži.

- Često sam čitala da mliječni proizvodi mogu pogoršati rozaceu i druge kožne probleme. Kako i sama godinama imam rozaceu, nadala sam se da ću poboljšati stanje kože ako jednu sedmicu ne jedem mliječne proizvode. Međutim, moja koža ostala je potpuno ista. Možda bih vidjela neku razliku da sam se odrekla mliječnih proizvoda na dulje vrijeme. Također, u Njujorku (New Yorku) je upravo tada bilo nevjerojatno hladno i vjetrovito, pa je moguće da je suh i hladan zrak sam po sebi bio okidač lošem stanju moje kože. U svakom slučaju, aspekt bolje kvalitete kože vezan uz mliječne proizvode u ovom eksperimentu pokazao se prilično neutralnim - zaključila je.