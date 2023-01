Dr. Šekib Sokolović: Kardiovaskularne bolesti su vodeće bolesti u BiH

Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrtnosti u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Glavni uzroci kardiovaskularnih bolesti su promjenjivi faktori koji uključuju nedostatak tjelesne vježbe, pušenje i lošu prehranu, smatra Šekib Sokolović, specijalista Interne medicine i subspecijalista kardiologije i reumatologije, javlja Anadolija.



Procjenjuje se da svake godine od kardiovaskularnih bolesti umre više od 17 miliona ljudi, a koronarna bolest srca ili moždani udar glavni su uzroci smrti.

Dr. Sokolović dio je tima vrhunskih specijalista i medicinskih profesionalaca Centra za kardiologiju i kliničku imunologiju sa alergologijom u Sarajevu koji uz pomoć nove opreme, tehnologije i novih načina pokušavaju riješiti zdravstvene probleme građana Bosne i Hercegovine.

Centar je osnovan prije nekoliko mjeseci, a pruža internističke preglede, subspecijalističke kardiološke, reumatološke i alergološke preglede. Primjenujući napredne tehnologije u dijagnostici, sa savremenim metodama liječenja, omogućavaju pacijentu kompletnu uslugu od dijagnostičkih pretraga do pregleda i mišljenja ljekara specijaliste.

Faktori rizika

- Mnogo pacijenata ima nekontrolisani krvi pritisak, masnoće, koronarne bolesti, srčane slabosti. Dolaze i pacijenti sa autoimunim oboljenjima, alergijama, proširenim venama... Pacijent kada dođe, odavde mora da izađe sa jasnom dijagnozom i jasnim rješenjem svog problema - pojasnio je Sokolović.

Kako je kazao, bolesti većinom napreduju tiho, neprimjetno i bez nekih simptoma.

- A kada se već pojavi neki simptom, recimo infarkt, krvna žila je već začepljena 90 ili 100 posto. Veoma je važan zdrav način života na koji čovjek najmanje obraća pažnju, najmanje brine o svom životu, a više o okolnostima svakodnevnog života. Nezdravo se živi, posebno u Bosni i Hercegovini. Kardiovaskularne bolesti su vodeće bolesti u Bosni i Hercegovini, više od 50 posto pacijenata od svih bolesti, otpada na kardiovaskularne bolesti. Ogroman broj pacijenata je sa hipertenzijom, sa poremećajem masnoća. Ogroman broj stanovništva ne živi zdravo. Pušenje je jako zastupljeno - izjavio je Sokolović.

Smatra da gdje god imate konzumiranje cigareta, imate i pad imuniteta i sklonost ka zaražavanju infekcija.

- Alkohol i pušenje obaraju imunitet. Fizička aktivnost je jedna od najzdravijih metoda i najbolja odbrana od bolesti. Dakle, fizička aktivnost i boravak na zraku. Bolest je ustvari posljedica našeg nezdravog života, u preko 90 posto slučajeva - pojasnio je Sokolović.

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija otkrila zabrinutost zbog sve bržeg širenja kraken, podvarijante omikron soja koronavirusa (XBB.1.5.), virus se pojavio i u Bosni i Hercegovini.

Karakteristično za kraken virus jeste što se javljaju dosta blaži simptomi nego što je to bio slučaj sa omikronom.

Kako napada kraken, podvarijanta omikrona

- Mislim da se radi o podvarijanti omikron soja koronavirusa. Radi se o subvarijanti koja daje blage simptome i nema razloga za brigu. Ne povećava broj hospitalizacija ili smrtnosti, osim što kao i svaka prehlada i gripa, kod starijih ljudi, može da dovede do težih posljedica. Pacijentima preporučujem i dajem velike količine vitamina D, dozu koja jača imunitet. Vitamin C djeluje na viruse, ali treba da organizam spremite i da je jak i otporan i da ne dođe do infekcija. Vitamin D je zapravo ključan - naglasio je Sokolović.

Govorio je i o tome kako građani da prepoznaju da se radi o kraken virusu.

- Jedan od simptoma je curenje nosa i bol u grlu. Jedan od glavnih simptoma su otečeni i bolni krajnici i curenje nosa. To će trajati pet dana. Pacijent ostaje pozitivan na koronavirus još sedam dana, ali kraken se dosta brzo širi - kazao je Sokolović.

Dotakao se i alergija koje su sve više zastupljene kod bh. građana.

- Alergije su masovno zastupljene. Ljudi se iznenade kada dobiju alergiju i u nekoj starijoj dobi. Sada imamo mnogo alergena koje unosimo preko hrane. Tu je masa emulgatora koji su kancerogeni. Živimo u totalno nezdravoj sredini - rekao je Sokolović.