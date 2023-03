Na šta ukazuje pad krvnog pritiska: Ovo ne smijete zanemariti

Krvni pritisak igra veoma važnu ulogu te često može diktirati zdravstveno stanje čovjeka. Prema naučnim istraživanjima, krvni pritisak u kasnijoj fazi života počinje lagano da pada, i to oko 14 do 20 godina prije nego što tijelo počne da se "gasi".



Do ovog zaključka je došao „University of Exeter Medical School“ iz Velike Britanije, koji je proveo eksperiment na 46.634 Britanca koji su umrli u 60. godini života ili kasnije, a uzorak je obuhvatio ljude koji su bili zdravi, ali i one koji su imali demenciju, kao i bolesti srca.

Praćenje stanja

Prema ovim istraživanjima, krvni pritisak je najviše padao kod pacijenata koji su oboljeli od demencije, zastoja srca, gubitka težine, kao i kod onih koji su imali visok pritisak. Zanimljivo je i da je smanjenje zabilježeno i kod pacijenata koji nemaju nijednu od navedenih bolesti.

- Naše istraživanje baca svjetlo na važnost praćenja stanja starijih pacijenata, kakve ljekari viđaju svuda. Bio bih veoma uznemiren kada bi neko protumačio naš rad kao motiv da se hipertenzija u kasnijim godinama ne tretira lijekovima i da se oni ne izdaju - kaže autor istraživanja.

Stariji pacijenti

Navodi se i da bi ljekari trebali da obrate pažnju na to šta pad krvnog pritiska znači za starije pacijente. Postoji mnoštvo znakova koji ukazuju na blizinu smrti, a visina pritiska i sve promjene vezane za njega mogu biti pokazatelji.