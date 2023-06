Ove znakove aritmije mnogi zanemaruju

Milioni ljudi širom svijeta imaju aritmije, a mnogi toga nisu ni svjesni, jer ne prepoznaju signale koji im to nagovještavaju.

Aritmija može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme

Srčana aritmija može izazvati niz ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, uključujući moždani udar, srčanu insuficijenciju i srčani udar.

Srčane aritmije su često povezane sa povećanim rizikom od krvnih ugrušaka. Ako se krvni ugrušak oslobodi, on može putovati od srca do mozga, što može dovesti do moždanog udara.

Kada posjetiti ljekara

Ako ste u prošlosti imali problema sa srcem ili ste zabrinuti zbog palpacije, trebalo bi da razgovarate sa svojim ljekarom. Oni sa porodičnom historijom aritmije i/ili iznenadne srčane smrti također treba da budu pregledani.