Volite odspavati popodne: Otkrijte je li to dobro za zdravlje

Ako ste od onih koji vole da malo drijemaju popodne, ne treba da vas grize savijest, jer je to dobro za vaš mozak, tvrde naučnici.

Pronalaženje vremena za malo sna tokom dana dobro je za mozak i pomaže mu da duže ostane veći, piše BBC, pozivajući se na naučnike s Univerzitetskog koledža u Londonu.

Povećava se mozak

Oni su proveli istraživanje i utvrdili da je mozak ljudi koji spavaju tokom dana bio 15 kubnih centimetara veći. To znači da se proces starenja pomjera za tri do šest godina! To je važno znati jer se mozak prirodno smanjuje s godinama.

Naučnici preporučuju da dnevno spavanje bude kraće od pola sata.

- Potencijalno bi svako mogao da doživi neku korist od drijemanja - rekla je dr. Viktorija Garfild (Victoria). Ona je otkrića do kojih su došli naučnici opisala kao "prilično nova i uzbudljiva".

Nekad nije moguće odspavati

Dnevno spavanje koje je važno za bebe i malu djecu postaje sve rjeđe tokom godina. Odraslima je dnevna dremka radnim danima teško izvodljiva. Dnevnom spavanju se vraćaju kada odu u penziju. Dvadeset sedam posto ljudi starijih od 65 godina opušta se drijemanjem tokom dana.

Dr. Garfild kaže da je savjet o korisnim kratkim dnevnim dremkama mnogo lakše primijeniti nego savjete o mršavljenju ili vježbanju.