Ležite li na lijevom ili desnom boku? Zbog ovog ćete dobro razmisliti

Ništa nije važnije za zdravlje od kvalitetnog, okrepljujućeg sna. No, ako se tijekom noći često okrećete u krevetu i imate isprekidan san, moguće je da vam ne odgovara položaj u kojem najčešće spavate. Četiri su najuobičajenija položaja u kojima većina ljudi spava, a svaki ima svoje prednosti i mane: fetus poza, spavanje na boku, na leđima i na trbuhu. Iako se smatra da je položaj na boku jedan od boljih za spavanje, čini se da to ipak nije posve točno. Naime, nekoliko je razloga zašto nije najbolja odluka redovito spavati na boku, posebice ako je riječ o desnom boku.

Žgaravica

Svako tko redovito spava na desnoj strani tijela potiče želučanu kiselinu natrag u jednjak, što u konačnici dovodi do žgaravice. Međutim, stvari su drugačije kada spavate na lijevoj strani. To sprečava da želučana kiselina dopre do jednjaka. Stoga, ako imate problema s probavom ili žgaravicom, ima smisla izbjegavati spavanje na desnoj strani.

Bore

Bore su estetski problem s kojim se mnoge žene i muškarci ne žele suočiti. No, ako redovito spavate na boku, brzo će se pojaviti prve bore. To znači da osjetljiva koža lica stalno dolazi u dodir s jastukom i toliko se često pomiče naprijed-natrag da se potiče prerano stvaranje bora. Da biste to spriječili, preporučuje se spavanje na leđima.

Problemi s vratom

Kada spavate na boku, glava vam nije u ravnini s kralježnicom. To može dovesti do bolova u vratu ili čak do hernije diska vratne kralježnice. I ovdje je preporučljivo spavati na leđima.

Bolovi u leđima

Oni koji često spavaju na boku često pate od kroničnih bolova u leđima. To je zato što se na leđa stavlja golem pritisak kada se cijela težina tijela prebaci na jednu stranu. Osim toga, kralježnica nije u svom prirodnom položaju, zbog čega često dolazi do osjećaja utrnulosti u udovima. Zdravije je ležati na leđima i podmetnuti jastuk ispod koljena kako bi se leđa rasteretila i opustila.

Pritisak na grudi

Žene bi trebale obratiti posebnu pozornost na svoj položaj spavanja. Jer ako spavaju na boku, stvaraju veliki pritisak na grudi. Ne samo da to može uzrokovati bol, već može uzrokovati i brže spuštanje grudi. Stoga je poželjno spavati na leđima.

Pritisak na bebu

Pravilan položaj spavanja također je važan za trudnice. Spavanje na desnom boku - baš kao i na trbuhu - treba izbjegavati pod svaku cijenu. To stvara dodatni pritisak na bebu zbog rasporeda organa. Liječnici preporučuju spavanje na lijevoj strani tijekom trudnoće jer bi cirkulacija krvi mogla biti bolja, budući da je glavna arterija na lijevoj strani.