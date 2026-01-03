Crnadak: Učinimo sve da Blanuša pobijedi

Uoči ponavljanja vanrednih izbora u bh. entitetu Republika Srpska, oglasio se Igor Crnadak, šef Klupa PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

- Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj, koji žive na području biračkih mjesta na kojima će se ponoviti izbori za predsjednika Republike Srpske da budu odgovorni, da izađu na izbore i da zajedno započnemo promjene i ozdravljenje našeg društva.

Pozivam sve istaknute opozicione funkcionere da, umjesto što neki od njih po terenu pričaju kako će "Blanuša izgubiti", zavrnemo rukave i učinimo sve da se izborna volja naših sugrađana odbrani.

Iako se radi o samo jednom mjestu u Banjaluci, simbolički pozivam sve svoje sugrađane sa biračkog mjesta Šargovac 2, u Osnovnoj školi "Đura Jakšić", učionica broj 2, da pokažu da su nepotkupljivi i da vole svoju zemlju.

Neka podignu procenat izlaznosti, koji je bio samo 28% i povećaju razliku za Branka Blanušu, koja je bila 27 glasova.

Na nedavnom sastanku sa gospodinom Blanušom potvrdio sam svoj puni angažman u periodu do 8. februara, kao i svoju spremnost da lično budem posmatrač na jednom od biračkih mjesta.

Vidimo se u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gdje je krađa glasova i identiteta bila najgora i gdje će se voditi najveća bitka, poručio je Crnadak.