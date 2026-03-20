Mandić i Dodik: Razgovori o važnim pitanjima za srpski narod

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Banjoj Luci sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom kako bi razgovarali o ključnim pitanjima koja se tiču srpskog naroda.

Mandić je naveo da su teme razgovora obuhvatile diplomatske misije koje će se realizovati u narednom periodu, kao i stavove srpskog naroda na važnim međunarodnim adresama.

- Sve države Zapadnog Balkana u kojima živi srpski narod definisale su kao spoljnopolitički cilj, pristupanje Evropskoj uniji, a Crna Gora je, sticajem okolnosti, najdalje napredovala ka tom cilju - kazao je Mandić na mreži X.