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BANJA LUKA

Mandić i Dodik: Razgovori o važnim pitanjima za srpski narod

Saradnja i diplomatske inicijative

Andrija Mandić i Milorad Dodik. Platforma X

B. A.

20.3.2026

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Banjoj Luci sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom kako bi razgovarali o ključnim pitanjima koja se tiču srpskog naroda.

Mandić je naveo da su teme razgovora obuhvatile diplomatske misije koje će se realizovati u narednom periodu, kao i stavove srpskog naroda na važnim međunarodnim adresama.

- Sve države Zapadnog Balkana u kojima živi srpski narod definisale su kao spoljnopolitički cilj, pristupanje Evropskoj uniji, a Crna Gora je, sticajem okolnosti, najdalje napredovala ka tom cilju - kazao je Mandić na mreži X.

Dodao je da su razgovarali o crnogorskom predsjedavanju Berlinskim procesom, ističući važnost redovne komunikacije i saradnje kao garanta mira, stabilnosti i jačanja kulturnih, duhovnih i političkih veza između srpskog naroda.

# CRNA GORA
# ANDRIJA MANDIĆ
# MILORAD DODIK
# SNSD
# RAZGOVOR
# POLITIČKI SUSRET
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