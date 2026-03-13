Trojka bez dovoljno ruku za novog gradonačelnika?

Objava zastupnika SDA u Gradskom vijeću Sarajeva Kerima Balića, koji je javnosti predočio odgovor Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, otvorila je ozbiljna pitanja o zakonitosti izbora gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića.

CIK bez prijave

Prema navodima iz odgovora CIK-a, ta institucija nikada nije zaprimila prijave kandidata za gradonačelnika Sarajeva na provjeru i ovjeru, zbog čega nikada nije ni izdala certifikat za tu funkciju. Također, izbor gradonačelnika, prema tim navodima, nije objavljen ni u Službenim novinama, što predstavlja zakonsku obavezu. Balić tvrdi da to znači da Avdić zapravo nikada nije legalno izabran za gradonačelnika, te da bi sve odluke koje je donio u tom svojstvu mogle biti dovedene u pitanje.

– CIK nije dobio prijave kandidata za gradonačelnika Grada Sarajeva na provjeru i ovjeru; CIK nikada nije izdao certifikat gradonačelniku; izbor gradonačelnika nikada nije objavljen u „Službenim novinama“. Dakle, Samir Avdić nije izabran u skladu sa zakonom – naveo je Balić.

On je dodao da će Klub SDA zatražiti provođenje novih posrednih izbora za gradonačelnika, u skladu sa zakonskim procedurama.

Problem većine

Međutim, čak i u slučaju da dođe do ponovnog izbora gradonačelnika, vladajuća većina u Gradskom vijeću Sarajeva mogla bi se suočiti s ozbiljnim političkim problemom – nedostatkom glasova. U Gradskom vijeću trenutno sjedi 28 vijećnika, što znači da je za izbor gradonačelnika potrebno najmanje 15 glasova.

Prema trenutnom odnosu snaga, stranke Trojke – SDP, Narod i pravda i Naša stranka – raspolažu sa ukupno 14 vijećnika. S druge strane, opozicioni blok koji čine SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta ima 13 vijećnika.

Za izbor gradonačelnika potrebno je 15 glasova. Većina sada zavisi od vijećnika Jasmina Ademovića koji je nedavno napustio Narod i Pravdu i sada djeluje kao nezavisni vijećnik. U takvoj konstelaciji odnosa, Trojci je za izbor gradonačelnika potreban najmanje još jedan glas. Bez podrške Ademovića ili prelaska nekog vijećnika iz opozicionog bloka, vladajuća većina nema potrebnih 15 ruku.

Prema dostupnim informacijama, SDA je zapravo namjerno sačekala da Ademović izađe iz NiP-a, kako bi pokrenuli cijelu proceduru. To znači da bi nakon proceduralne greške, stranke Trojke mogle ostati i bez gradonačelnika.

Politička kriza

Eventualni pad Avdićevog mandata mogao bi otvoriti i širu političku krizu u glavnom gradu, jer bez stabilne većine Gradskom vijeću prijeti institucionalna blokada.

U tom slučaju Sarajevo bi se moglo suočiti sa situacijom u kojoj nijedan politički blok nema dovoljno glasova za izbor gradonačelnika, što bi dodatno zakomplikovalo političke odnose u gradskoj vlasti.

Izbor gradonačelnika nije objavljen ni u „Službenim novinama“, što predstavlja zakonsku obavezu