Sarajevo: Svečano otvoren vrtić na Širokači

U sarajevskom naselju Širokača danas je svečano otvoren obnovljeni vrtić "Agan Bostandžić".

Rekonstrukcija vrtića realizovana je zajedničkom inicijativom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Općine Stari Grad.

Važan cilj obnove

Ministrica Naida Hota-Muminović istakla je da će prostor uskoro biti ispunjen dječijom grajom, što je, kako je naglasila, najvažniji cilj ove obnove.

- Ovaj objekat čekao je 30 godina na svoju obnovu. Mališani će opet ovdje svojom grajom ispunjavati ovaj prostor. Ovo će biti prostor za rast i razvoj naših najmlađih generacija gdje će napraviti dobre temelje za daljnje obrazovanje. Ovo je 40 vrtić u okviru JU Djeca Sarajeva. Investicija je napravljena zajedničkom saradnjom različitih nivoa vlasti i to je dobar primjer kako možemo raditi za dobrobit naših mališana - rekla je.

Vrtić nakon skoro tri decenije ponovno u funkciji

Vrtić je nakon gotovo tri decenije u potpunosti rekonstruisan, savremeno opremljen i ponovo stavljen u funkciju, čime su stvoreni kvalitetni i sigurni uslovi za boravak djece i rad odgojno-obrazovnog osoblja.

Načelnik Općine Stari Grad, Irfan Čengić, istakao je da se radi o drugom vrtiću na lijevoj obali rijeke Miljacke u posljednjih pet godina.

- 25 godina nakon rata lijeva obala rijeke Miljacke Starog Grada nije imala nijedan vrtić. Ovo je drugi vrtić na lijevoj strani Miljacke u posljednjih pet godina, nakon vrtića na Bistriku. Danas liste čekanja za vrtiće ne postoje - dodao je.

Nakon obraćanja, upriličen je prigodan program djece iz vrtića JU 'Djeca Sarajeva'.

Važnost saradnje nivoa vlasti

Gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, naglasio je važnost sinergije različitih nivoa vlasti i izrazio zadovoljstvo što je moderan objekat vraćen najmlađima.

- Tu će djeca prije svega sticati prijateljstva uz razvoj znanja i vještina. Veoma je važno da imamo jedan ovako moderan objekat, gdje su roditelji uvjereni u sigurnost i uslove koje će imati djeca. Siguran sam da će djeca izlaziti iz vrtića s osmijehom - rekao je gradonačelnik Sarajeva.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije iznosi 1,9 miliona KM, a objekat može primiti tri odgojne grupe i 77 djece, čime je značajno poboljšana dostupnost predškolskog odgoja u ovom dijelu Kantona Sarajevo.