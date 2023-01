Mirza Hulusić za "Avaz": O Prvoj transverzali svi su pričali, mi je gradimo

Mirza Hulusić (SBB) na čelu je Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo samo šest mjeseci, a već je realizirao i ubrzao više projekata nego neki njegovi prethodnici za cijeli mandat. Kruna Hulusićevog šestomjesečnog rada je početak gradnje Prve transverzale, najbitnije saobraćajnice u Sarajevu, koja će glavnom gradu otvoriti velike mogućnosti za razvoj, a na koju Sarajlije čekaju više od 50 godina.

Hulusić je u razgovoru za “Avaz” kazao da Prva transverzala, kao ključni razvojni projekt grada, postoji otkako postoji i planiranje u Sarajevu.

Razvoj grada

- Ona je planirana kao prioritetna osnovina smjera razvoja grada, koji se trebao širiti prema Vogošći. Saobraćajnica koja treba da poveže Grbavicu preko Šipa i Vogošće do autoputa 5C, trebala je da se gradi prva, a zašto se radi posljednja, pitanje je za neke druge. Činjenica je da sam u Zavodu zatekao mrtav projekt Prve transverzale. Uvijek je bio na nivou priče zato što je bitan i svaka nova vlada, novi ministar ili direktor morao se očitovati o njemu. No, nijedna vlada do sada na njemu nije konkretno uradila. Mi smo s njihovih dosadašnjih priča krenuli graditi – rekao je Hulusić.

Budući da su mašine već na jednom dijelu trase, od Bara do ulaza u budući tunel Kobilja Glava, duge 1,2 kilometra, direktor kaže da već sada može garantirati da će Prva transverzala biti izgrađena.

- No, prije samo nekoliko dana imali smo situaciju da se trebalo odustati od svega. U Vladi su već počeli razmišljati o tome da novac namijenjen za ovu saobraćajnicu, usmjere negdje drugo. Nisam to dopustio, mojim dodatnim angažmanom dobili smo građevinsku dozvolu i mašine su već na terenu. Više nema nazad sve dok je ne izgradimo – dodao je direktor.

Ponovo je naglasio ulogu Zavoda na čijem je čelu i njegovih uposlenika. Ovo što je za projekt Prve transverzale, kaže, urađeno u posljednjih šest mjeseci, značajnije je od svega urađenog u posljednjih 50 godina. Projekt je do sada samo bio u planu, a sada je u fazi realizacije.

- Nevjerovatno zvuči činjenica da se na trasi Prve transverzale do sada nisu riješila imovinskopravna pitanja. Sve je bilo zakočeno. A mi smo u proteklih šest mjeseci i na najzahtjevnijoj dionici od zgrade Ambasade Sjedinjenih Američkih Država do Bara uradili to da imamo skoro sve spremno, čak i novac. Samo čekamo da se završi proces harmonizacije katastarskih čestica u Općinskom sudu, a i to smo ubrzali. Osim toga, od Vlade sam tražio da, uz rješavanje imovinskopravnih pitanja na ostalim dionicama, Zavod bude i supervizor nazdora kompletnog projekta. Očekujem da do kraja naredne godine sve bude spremno za gradnju Prve transverzale od Ambasade SAD do Hotonja, uključujući i tunel – naveo je direktor.

Hulusić otkriva i nevjerovatne činjenice s kojima se suočava, a koje zorno ukazuju na planove dosadašnjih vlasti kad je u pitanju najbitnija saobraćajnica.

- Na prvoj dionici Prve transverzale duž ulice Halida Kajtaza i dalje prema Barama postoje izgrađeni objekti, a neki su čak s validnim građevinskim dozvolama. Neko je dozvole izdavao na samoj trasi transverzale. To može značiti da početak gradnje ovog projekta niko nije ni očekivao – kaže Hulusić.

Poznata je činjenica da je na čelu Zavoda punih 13 godina bio sadašnji predsjednik Stranke demokratske akcije i odlazeći član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Postavlja se pitanje, dakle, zašto tada ništa nije rađeno.

- Zavod je bio u mnogo boljoj poziciji da rješava ova pitanja kad je na ručinama imao i po 100 miliona KM godišnje za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Tada su Zavod vodili danas najjači ljudi u državi, poput Bakira Izetbegovića, Besima Mehmedića. Zašto oni to nisu radili, to ne znam. Ali, činjenica je da je, naprimjer, Izetbegović za 13 godina na funkciji direktora mogao završiti sve ovo o čemu mi pričamo. On je tada, za razliku od sadašnje naše pozicije, imao i novac – tvrdi Hulusić.

Sarajevska dijagonala

Osim Prve transverzale, Hulusić, koji je preporodio Zavod za izgradnju, navodi i mnoge druge projekte na kojima rade on i njegove kolege.

- Projekti koje vidim u promotivnim spotovima kandidata SDA u predizbornoj kampanji, nikad se ne bi uradili da nije bilo dodatnog angažmana Zavoda u posljednjih šest mjeseci. Tako smo učestvovali u gradnji škola, domova zdravlja, Trebevićke žičare, kosog lifta na Ciglanama, novih puteva, sanaciji klizišta… Vrata Zavoda otvorio sam studentima svih univerziteta za praktičnu nastavu. Katastar podzemnih instalacija Kantona, kojim upravlja Zavod, bio je potpuno otvoren, nezaštićen, iako je u rangu vojne tajne. Ko zna ko sada sve ima informacije gdje su naši glavni vodovi plina po Sarajevu. Sada smo to sve uredili, osigurali i dodatnim zalaganjem, bez ičije pomoći, na nekoliko projekata osigurali skoro pola miliona KM da moderniziramo tu našu djelatnost, o kojoj ovisi sva gradnja u Kantonu – dodao je Hulusić.

Ekskluzivno je najavio da će tokom ove sedmice sa predstavnicima Direkcije za puteve KS prezentirati jedan potencijalno dobar projekt, a to je sarajevska dijagonala, cesta koja će ići preko brda Žuč, kao osnova budućeg razvoja tog dijela KS.

Interes građana prioritet

Hulusić je kazao da se od bivših, ali i današnjih kantonalnih funkcionera, razlikuje po tome što dolazi iz drugog političkog bekgraunda.

- Djelujem isključivo u interesu građana, ne gledam čiji su projekti, ko ih plaća i ko će sjeći vrpce. A bojim se da u KS kod drugih kolega to nije slučaj. Za takav moj rad imam apsolutnu podršku ljudi koji su me nominirali na ovu poziciju, koji se nikad i ni na kakav način ne miješaju u moj rad. Suština je da imam punu podršku za sve ono što je u interesu našeg naroda i našeg grada – dodao je Hulusić.

Bili autsajderi i krivci, a sada ključna institucija

- Otkako sam došao u Zavod, osim novog direktora, u kadrovskom smislu, ništa nismo mijenjali. Ali, ipak smo uspjeli da Zavod sa pozicije autsajdera, koji je bio dežurni krivac za sve što se u gradu nije radilo, postane institucija broj jedan u Kantonu.

Veliki projekti vode se sa pozicije premijera

- Iako sam zadovoljan uspjehom u dosadašnjem radu, smatram da je ove velike projekte teško i stresno voditi samo sa pozicije direktora Zavoda. Gradnju ključnih infrastrukturnih projekata treba aktivno voditi premijer KS, jer su složeni i sveobuhvatni projekti, ponekad zahtijevaju učešće i 10 institucija, od kojih je Zavod jedna – ističe Hulusić.