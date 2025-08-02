Građani protiv Metadonskog centra: Ako je Gorica elitna, mi nismo smeće

Stanovnici sarajevskih naselja Višnjik, Breka, Džidžikovac, Bardakčije i Koševo 1 ostali su zatečeni viješću da je Metadonski centar, bez ikakve najave, premješten u njihovo neposredno okruženje. Nekoliko metara od škola, vrtića i fakultetskih zgrada, u prostorijama bivše Očne klinike, počela je s radom ustanova za liječenje ovisnika. Građani tvrde da niko nije obaviješten, a reakcije su burne, sve više ljudi vjeruje da je to urađeno kako bi se elitni kvart Gorica rasteretio. Zajednička borba Prema riječima Ilijaza Omerovića, predsjednika Savjeta MZ Park-Višnjik, vijest o premještanju centra stigla je iznenada i izazvala zabrinutost.

- Saznali smo tek prije tri dana. Centar se nalazi u Bolničkoj 10, tik uz vrtić, školu i fakultete. Građani su već potpisali peticiju za dislokaciju, njih više od 300 samo za jedan dan. Sramota je da nas niko nije obavijestio. Borit ćemo se svim sredstvima kako bi se Centar izmjestio odavdje – izjavio je Omerović, najavljujući proteste četiri mjesne zajednice. Posebno su uznemireni roditelji koji svakodnevno vode djecu u školu i vrtić. Među njima i Aida Hadžović, majka devetogodišnje djevojčice:

- Bojim se za svoju djevojčicu, ali i za sebe. Građani uvijek posljednji saznaju, jedan dan pročitaš da planiraju preseljenje, a oni već stigli – istakla je Hadžović. Zijad Garbo iz Breke ogorčen je što je „problem“ iz elitne Gorice premješten među djecu.

- Nismo to zaslužili. Trebali su ostati tamo gdje su bili, jer ovdje su djeca, a znate kako su djeca povodljiva – rekao je Garbo. Breka na meti Adis Mujkanović s Koševa zna šta ih čeka, jer je dugo radio na Gorici.

- Ovo je najnaseljeniji dio Koševske. Šokiran sam. Dosta je starih i nemoćnih ljudi. Htjeli su da ih maknu s Gorice, jer žele za sebe rezidencijalno naselje – tvrdi Mujkanović, napominjući da bi trebali početi radovi na novom prilazu centru iz pravca Koševske ulice. Najdirektnija u kritici je Suada Dizdarević koja premještaj vidi kao rezultat političkih kalkulacija.

