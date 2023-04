Kako očistiti madrac u nekoliko jednostavnih koraka

Kad je riječ o madracu, većina ljudi vjeruje da je dovoljno mijenjati posteljinu i povremeno ga okrenuti. S obzirom na to da je većini ljudi madrac jedna prilična investicija, željet ćete da vam potraje. To znači i naučiti kako da pravilno održavate svoj madrac. U njima se svašta nakupi – od grinja, preko prašine do mrtvi ćelija kože i drugih nepoželjnih čestica – a čistoću je naročito važno održavati ako patite od alergija, imate kućne ljubimce ili volite grickati u krevetu.



Dobra vijest je da je čišćenje madraca i lakše nego što ste možda mislili. Čitav proces je gotov u 10 kratkih koraka. Oni su:

Pripremite sve što vam je potrebno

Kako biste dubinski očistili madrac, bit će vam potrebno da su vam određene stvari pri ruci. Pripremite:

Usisivač sa dodatkom za namještaj

Enzimsko sredstvo za čišćenje ili deterdžent za suđe

Deterdžent za veš

Sodu bikarbonu

Krpe za čišćenje

Hladnu vodu

Skinite i operite posteljinu

Svucite plahte, jastučnice i sve ostalo što vam se nalazi na madracu i stavite da se pere dok vi čistite madrac. Pranje posteljine u vreloj vodi će ukloniti sve grinje. U zavisnosti od vrste jastuka koje imate, možda možete oprati i njih ili jorgan. Naravno, dobro provjerite etikete kako ih ne biste uništili.

Usisajte madrac

Zgrabite nastavak za usisivač za namještaj i pređite čitavu površinu madraca, uključujući i bočne strane. Posebnu pažnju obratite na šavove kako vam ne bi promakla ni ona inače skrivena prašina.

Očistite mrlje

Madrac nikada nemojte potapati u vodu ili na njega direktno nanositi bilo kakvo sredstvo za čišćenje. Memorijsku pjenu, naprimjer, uopće ne treba kvasiti. Zato je važno nastaviti oprezno i držati se onoga da je manje ponekad više.

Imajući to u vidu, eventualne fleke i mrlje ćete željeti ukloniti odgovarajućim sredstvom koje će odgovarati konkretnoj vrsti mrlje i tipu madraca. Biološke mrlje uklanjajte enzimskim sredstvom tako što ćete ga nanijeti na bijelu krpu a potom utapkati na fleku. Nakon toga, nanesite hladnu vodu na drugu krpu i nastavite tapkati dok ne uklonite mrlju. Poenta je koristiti što je moguće manje sredstva za čišćenje i vlage. Ovo je idealno za krv, znoj, povraćku, urin i druge slične nečistoće.

Kao alternativu sredstvu za čišćenje na bazi enzima možete pomiješati deterdžent za suđe sa vodom i pjenu (i samo pjenu!) utrljati na mrlju. Također možete umiješati i hladnu vodu i hidrogen peroksid u jednakom omjeru.

Cijeli madrac pospite sodom bikarbonom

Ako ne možete madrac iznijeti na sunce i svjež zrak, iduća najbolja stvar jeste soda bikarbona. Pospite sloj preko čitave gornje površine madraca i ostavite da odstoji nekoliko sati (idealno, preko noći). Soda bikarbona će razložiti kiseline i upiti bilo kakav preostali miris ili vlagu. Što je duže ostavite da djeluje na madracu to bolje! Dok ovo traje, otvorite sve prozore u prostoriji kako biste unutra pustili sunčevu svjetlost što više. UV svjetlost iz sunca će zapravo pomoći da se pobije bilo kakva plijesan ili bakterije na madracu.

Ponovo usisajte

Kada soda bikarbona odradi svoju magiju, temeljno je usisajte. Ako vam je i uzglavlje platneno, sad je idealno vrijeme da detaljno usisate i njega.

Okrenite madrac

Sad kada ste temeljno očistili jednu stranu okrenite madrac i ponovite korake 1-5 kako bi obje strane bile podjednako svježe i čiste. Okretanje je nešto što biste, naravno, trebali raditi redovno, bez obzira na to da li dubinski čistite madrac ili ne. Uvriježeno je mišljenje da se madrac treba okretati svaka tri mjeseca, ali to je zapravo tačno samo za madrace sa oprugama jer se oni vremenom kompresuju. Kako se madraci stalno razvijaju, najbolje je da ovo provjerite direktno sa proizvođačem konkretno vašeg madraca. Redovno okretanje pomaže da se madrac haba ravnomjernije i da traje duže.

Zaštitite madrac

Sada kada znate kako da ga očistite, vrijeme je da zaštitite svoj madrac. Kad se u potpunosti osuši, prekrijte ga zaštitom za madrace, što će vam olakšati buduća čišćenja i zaštiti vaš madrac od prolijevanja, prašine i drugih neugodnosti.

Koristite plahte s gumom

Korištenje plahti sa gumom koje se redovno peru održava čistoću svih dijelova madraca i štite ga od prašine. Također, umotavanje madraca i opruga u navlake za madrace onemogućava naseljavanje grinja. Naročito su korisne za sve one koji pate od alergija ili astme.