Evo što vam pas poručuje kad vam da šapu

Kad vam pas pruži šapu, to se može činiti kao obična prijateljska gesta, ali prema savjetnici za ponašanje pasa Sari Vuten (Sari Wooten), ta radnja može imati dublje značenje.

Naime, psi za komunikaciju koriste svoje šape. Na primjer, ako svom psu date poslasticu kada vam ponudi svoju šapu, on to može povezati s poslasticama i nastaviti to činiti. Većinu vremena pas koji daje šapu izražava ljubav prema primatelju, ali u nekim prilikama to može imati drugačije značenje, piše The Mirror.

- Najčešći razlog zbog kojeg će vam pas dati šapu je ako ga gnjavite. Konkretno, možda vam želi poručiti da želi da mu nastavite pridavati pažnju. Kada dobijete šapu dok već mazite ili škakljate psa, poruka je da želi da nastavite raditi ono što radite - objasnila je Vuten.

Sličnu poruku pas šalje i ako ga trljate i odjednom prestanete.

- Čim počnete povlačiti ruku, pas vam daje šapu ili vas udara njome? Jasno je da želi još - poručila je.