MMA borkinja promijenila zanimanje: Na Onlyfansu sam za 24 sata zaradila više nego u cijeloj karijeri

MMA borkinja Pejdž Van Zant je promijenila zanimanje. Sa finansijskog aspekta čini se da nije pogriješila.

Naime, Pejdž je stupila u svijet "Onlyfansa", a u jednom intervjuu otkrila je da je zaradila enormne količine novca.

- Definitvno sam zaradila mnogo više. Rekla bih da sam, od kada sam prešla na Onlyfans, uradila mnogo stvari u svojoj karijeri i imala sam sreću da je i moja karijera van UFC-a prilično uspješna. Radila sam prilično naporno u drugim industrijama, i pokušavala da pređem na više mejnstrim ličnosti. Ali da, Onlyfans je definitivno bio moj najveći izvor prihoda, rekla bih zajedno, u mojoj borilačkoj karijeri. Mislim da sam zaradila više novca za 24 sata na Onyfans-u, nego u cijeloj svojoj borilačkoj karijeri ukupno - počela je ona.

Ipak, navodi Van Zant da je pravljenje sadržaja za odrasle predstavljalo mentalnu prepreku za nju u jednom trenutku.

- Bila sam nervozna zbog svega... Osjećam da ako ste jedan od onih ljudi koji su rođeni siromašni i koji su odrasli u siromaštvu, a onda postanete bogati. To je skoro kao da se uvijek osjećate siromašno. Uvijek želite naporno da radite. Sretna sam što sam u poziciji da pomognem svojoj porodici. Moj muž i ja to radimo. Činimo sve što možemo da dovedemo sve za sto. Za mene, to opravdava sadržaj koji pravim, jer znam da tako pomažem svima oko sebe - zaključila je Pejdž.