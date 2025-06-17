Prag: Vodič za savršen vikend u čarobnom Zlatnom gradu

Ako planirate posjetiti jedan od 10 najljepših gradova svijeta – Zlatni Prag, donosimo vam vodič za savršen produženi vikend u češkoj prijestolnici. Otkrijte kako maksimalno iskoristiti tri dana u Zlatnom gradu.

Prag je jedan od onih gradova koji se proživljava svim čulima. Grad u kojem se gotičke katedrale nadvijaju nad živopisnim krovovima, gdje miris svježeg trdelnika prožima kamene uličice, a iza svakog ugla vreba priča iz prošlosti. Bilo da prvi put dolazite ili ste zaljubljeni povratnik, ovaj trodnevni vodič pomoći će vam da kroz legendarne lokacije i skrivene kutke doživite pravi duh Zlatnog grada.

Prvi dan provedite u historijskoj šetnji

Prvi dan počnite s kraljevskom dozom historije – uputite se prema Praškom dvorcu. Prošećite kroz Staru kraljevsku palaču, istražite Baziliku sv. Jurja i zavirite u bajkovitu Zlatnu ulicu. Vrhunac? Katedrala sv. Vida, monumentalno remek-djelo gotike čija unutrašnjost oduzima dah.

Spustite se niz romantičnu Nerudovu ulicu do Crkve sv. Nikole, a zatim skrenite prema otoku Kampa – zelenoj oazi savršenoj za predah. Uz obalu, kanal Čertovka (tzv. Mala Venecija) nudi savršen okvir za kratki izlet brodom.

Predvečer, kada se zlatna svjetlost prelijeva preko Vltave, savršeno je vrijeme da posjetite Karlov most. Rezervirajte večeru u restoranu u Maloj Strani poput “U Modré kachničky”, gdje ćete uživati u degustacijskom meniju uz čašu lokalnog vina.

Drugi dan u samom srcu Praga

Drugi dan započnite na Staroměstskom náměstí – simboličnom centru Praga. Posmatrajte Astronomski sat u punom sjaju, a zatim se popnite na toranj Stare gradske vijećnice za panoramski pogled. Crkva Gospe pred Týnom, u blizini, skriva raskošnu baroknu unutrašnjost vrijednu divljenja.

Ručajte u “Lokálu” – autentičnoj pivnici s vrhunskom češkom kuhinjom. Za dozu neobičnog, posjetite Muzej alhemije ili galeriju s radovima Dalíja, Mušea (Muche) i Varhola (Warhol).

Večer provedite uz muziku – bilo u baroknoj Zrcalnoj kapeli, modernoj Smetanovoj dvorani ili na operi u Stavovskom pozorištu. Ako više volite intimnu atmosferu, “Hemingway Bar” nudi koktele inspirirane književnošću i lokalnim okusima.

Treći dan posvetite neutabanim stazama

Treći dan posvetite skrivenim draguljima. Vyšehrad nudi mirniji, ali jednako savršen pogled na grad. Prošećite oko Bazilike sv. Petra i Pavla i posjetite groblje gdje počivaju velikani češke kulture. Za ručak preporučujemo restoran “U Kroka”, gdje možete uživati u tradicionalnim jelima pripremljenima s ljubavlju i autentičnim okusima.

Nakon ručka uživajte u savremenom Pragu. Karlín, prepun kreativne energije, nudi najbolji hljeb u pekari “Eska”, dok DOX centar u Holešovicama oduševljava lebdećim cepelinom i vrhunskim izložbama. Prošetajte preko pješačkog mosta Štvanice – modernog simbola nove urbane dinamike. Navečer ne propustite zalazak sunca iz Riegrovih vrtova, koji će vas ostaviti bez daha. Kada padne noć, Žižkov postaje centar praškog boemskog života. Uživajte u pivu u nekoj od praških pivnica ili zaplešite uz DJ setove u Palác Akropolisu.