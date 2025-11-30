Saher torta sa džemom od kajsija

Saher torta je klasična poslastica poznata po bogatom čokoladnom ukusu i finom sloju džema od kajsija. Iako mnogi misle da se klasična varijanta pravi samo sa jajima i mlijekom, posna verzija može biti izuzetno sočna i kremasta, čak i ljepša od mrsne.

Posni recepti ne moraju biti jednostavni ili "dosadni" - upravo suprotno, uz pažljivo odabrane sastojke, svako parče može da bude pravi užitak za nepce. Ova posna Saher torta idealna je za dane posta ili za sve one koji žele laganiju verziju omiljenog kolača, a pritom ne žele da se odriču intenzivnog čokoladnog ukusa.

Vrijeme pripreme je 65 minuta (plus tri sata hlađenje).

Sastojci:

Za koru:

200 ml soka od svježe cijeđene narandže (2 srednje narandže)

200 ml kisele vode

100 ml ulja

200 g smeđeg šećera

3 kašike džema od kajsija

300 g brašna

100 g kakao praha

1 kesica praška za pecivo

Za glazuru:

100 g čokolade za kuhanje

50 g margarina

2 kašike ulja

Priprema:

U velikoj činiji pomiješajte tečne sastojke - sok od narandže, kiselu vodu i ulje - sa smeđim šećerom, sve dok se šećer potpuno ne rastvori. Dodajte brašno, kakao prah i prašak za pecivo i viljuškom sjedinite smjesu dok ne postane gusta i ljepljiva. Sipajte smjesu u prethodno pripremljen kalup obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni 30-35 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe čista. Nakon pečenja, ostavite koru da se potpuno ohladi, pa je pažljivo presijecite na pola.

Premažite donju polovinu sa pet punih kašika džema od kajsija, zatim stavite gornji dio kore i premažite džemom sa vrha i sa strane torte. Stavite tortu u frižider na nekoliko sati ili preko noći kako bi se džem lijepo upio i torta postala kompaktna i sočna.

Za čokoladnu glazuru, istopite čokoladu sa margarinom i uljem na laganoj temperaturi dok ne dobijete glatku masu. Prelijte tortu glazurom ravnomjerno po vrhu i stranama. Ostavite da se glazura stegne prije serviranja.