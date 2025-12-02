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ZIMSKA POSLASTICA

Najbolje cimet rolnice koje ćete probati

Uz šoljicu kafe ili tople čokolade, postaju pravi mali ritual uživanja

Najbolje cimet rolnice. Unsplash

A. P.

2.12.2025

Ništa ne dočarava zimu kao miris svježe pečenih cimet rolnica, mekanih i sočnih, prelivenih toplom glazurom od krem sira. Ova švedska poslastica osvojila je srca sladokusaca širom svijeta — i to s razlogom.

Svaki sloj pažljivo zamotanog tijesta skriva savršenu kombinaciju cimeta i smeđeg šećera, a uz šoljicu kafe ili tople čokolade, postaju pravi mali ritual uživanja.

Sastojci

Tijesto:

500 g brašna

75 g šećera

10 g soli

10 g suhog kvasca

250 ml mlijeka (mlakog)

2 jaja

100 g otopljenog maslaca

Za fil/nadjev:

100 g smeđeg šećera

2 - 3 kašike mljevenog cimeta

50 g otopljenog maslaca

Glazura:

100 g šećera u prahu

2 - 3 kašike mlijeka

1 kašikica vanilin šećera

Priprema

U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, sol i suhi kvasac. U drugoj zdjeli umutite mlako mlijeko i jaja, a zatim dodajte otopljeni maslac. Polako dodajte mokre sastojke u suhe, miješajući dok se ne formira tijesto. Zatim, tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu i mijesite ga oko 10 minuta, dok ne postane glatko i elastično. Stavite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da se diže na toplom mjestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči.

Dok se tijesto diže, pripremite nadjev. Pomiješajte smeđi šećer i mljeveni cimet u maloj zdjeli. Otopite maslac i pripremite ga za premazivanje tijesta.

 Kada je tijesto naraslo, prebacite ga na pobrašnjenu površinu i razvaljajte u pravougaonik (oko 40x60 cm). Premažite tijesto otopljenim maslacem, a zatim ravnomjerno pospite mješavinu šećera i cimeta. Počnite od duže strane i čvrsto zarolajte tijesto u valjak. Kada završite, odrežite rolnice debljine oko 3-4 cm. Rolnice stavite u nauljenu vatrostalnu posudu ili pleh, ostavljajući malo prostora između njih da se mogu širiti. Pokrijte ih i ostavite da se dižu još 30 minuta. Zagrijte pećnicu na 180 °C i pecite rolnice 25 - 30 minuta ili dok ne postanu zlatno smeđe.

Dok se rolnice peku, pripremite glazuru miješanjem šećera u prahu, mlijeka i vanilin šećera. Kada su rolnice pečene, izvadite ih iz pećnice i prelijte glazurom dok su još tople. Uživajte!

# RECEPTI
# DESERTI
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