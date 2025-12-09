Kuglice sa bananom za 20 minuta

Ako tražite desert koji je brz, jednostavan, ukusan , banana kuglice su idealno rješenje. Ovaj recept spaja ono što svi volimo - minimalan trud, maksimalan efekat i sastojke koje gotovo uvijek imamo kod kuće.

Kombinacija zrelih banana i keksa stvara savršenu bazu koja je mekana, slatka i laka za oblikovanje, a dodatke možete birati prema ukusu, prilici ili raspoloženju.

Vrijeme pripreme je 20 minuta.

Sastojci:

3 zrele banane

300 g mljevenog keksa

200 g kokosa deserti

200 g šećera u prahu

Priprema:

Banane dobro izgnječite viljuškom dok ne dobijete glatku kašu. Dodajte mljeveni keks, kokos i šećer u prahu.

Sve sastojke dobro izmiješajte dok se ne sjedine u kompaktno tijesto.

Oblikujte kuglice željene veličine. Kuglice uvaljajte u kokos kako bi dobile dekorativni i ukusan posip.

Ostavite ih u frižideru 10 minuta da se stegnu, pa ih poslužite.