Kuglice sa bananom za 20 minuta

Ako tražite desert koji je brz, jednostavan, ukusan , banana kuglice su idealno rješenje. Ovaj recept spaja ono što svi volimo - minimalan trud, maksimalan efekat i sastojke koje gotovo uvijek imamo kod kuće.
Kombinacija zrelih banana i keksa stvara savršenu bazu koja je mekana, slatka i laka za oblikovanje, a dodatke možete birati prema ukusu, prilici ili raspoloženju.
Vrijeme pripreme je 20 minuta.
Sastojci:
3 zrele banane
300 g mljevenog keksa
200 g kokosa deserti
200 g šećera u prahu
Priprema:
Banane dobro izgnječite viljuškom dok ne dobijete glatku kašu. Dodajte mljeveni keks, kokos i šećer u prahu.
Sve sastojke dobro izmiješajte dok se ne sjedine u kompaktno tijesto.
Oblikujte kuglice željene veličine. Kuglice uvaljajte u kokos kako bi dobile dekorativni i ukusan posip.
Ostavite ih u frižideru 10 minuta da se stegnu, pa ih poslužite.