Domaće snikers kuglice tope se u ustima

Dolaze vam gosti, a vi nemate vremena da spremate domaće slastice? Imamo rješenje.

Domaće snikers kuglice gotove su začas, a nema ko ih ne voli.

Gosti će ih naprosto obožavati.

Potrebno je:

160 g kokosovih pahuljica

3 kašike šećera

300 ml mlijeka

2 kašike otopljenog maslaca

20 g badema

2 kašike krema od lješnjaka

120 g mliječne čokolade

20 ml biljnog ulja

50 g kikirikija

Priprema:

Zagrijte mlijeko, maslac i šećer na srednjoj vatri, uz neprestano miješanje. Zatim dodajte kokosove pahuljice i miješajte dok ne dobijete gustu smjesu. Onda ostavite da se prohladi.

Od smjese uzimajte po malo pa oblikujte kuglice, a u sredinu svake stavite badem. Stavite ih pola sata u frižider da se stegnu. Na pari otopite mliječnu čokoladu pa dodajte ulje i dobro promiješajte. Umačite kuglice u otopljenu čokoladu pa ih pospite sjeckanim kikirikijem. Ostavite u frižideru dok se glazura ne stegne, prenosi Trpeza.