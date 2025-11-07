Domaće snikers kuglice tope se u ustima

Dolaze vam gosti, a vi nemate vremena da spremate domaće slastice? Imamo rješenje.
Domaće snikers kuglice gotove su začas, a nema ko ih ne voli.
Gosti će ih naprosto obožavati.
Potrebno je:
160 g kokosovih pahuljica
3 kašike šećera
300 ml mlijeka
2 kašike otopljenog maslaca
20 g badema
2 kašike krema od lješnjaka
120 g mliječne čokolade
20 ml biljnog ulja
50 g kikirikija
Priprema:
Zagrijte mlijeko, maslac i šećer na srednjoj vatri, uz neprestano miješanje. Zatim dodajte kokosove pahuljice i miješajte dok ne dobijete gustu smjesu. Onda ostavite da se prohladi.
Od smjese uzimajte po malo pa oblikujte kuglice, a u sredinu svake stavite badem. Stavite ih pola sata u frižider da se stegnu. Na pari otopite mliječnu čokoladu pa dodajte ulje i dobro promiješajte. Umačite kuglice u otopljenu čokoladu pa ih pospite sjeckanim kikirikijem. Ostavite u frižideru dok se glazura ne stegne, prenosi Trpeza.