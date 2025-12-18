Ako tražite predjelo koje izgleda efektno, a priprema se od jednostavnih i dostupnih sastojaka, slane ruske kape su pravi izbor. Ovaj recept je idealan za svečane trpeze, slave, rođendane i praznike, ali i za situacije kada želite da impresionirate goste bez previše komplikovanja u kuhinji.
Mekana kora sa mrkvom, bogat i kremast fil i atraktivna završnica čine da ove zalogajčiće svi prvo primijete, a zatim i zapamte.
Vrijeme pripreme:
35 minuta (+ dva sata hlađenje)
Sastojci:
Za koru:
4 jajeta
12 kašika brašna
200 ml jogurta
1 kesica praška za pecivo
1 kašičica soli
1 šoljica ulja
1 rendana mrkva
Za fil:
250 g krem sira
2 kašike kisele pavlake
50 g praške šunke
50 g pečenice
1 kuhano jaje
Za premazivanje i dekoraciju:
100 g kisele pavlake
150 ml majoneza
120 g rendanog kačkavalja
1 kuhano jaje
Priprema:
Jaja pjenasto umutite i posolite, pa dodajte jogurt i ulje. Zatim postepeno umiješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i na kraju dodajte rendanu mrkvu. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smjesu, izlijte je u okruglu tepsiju obloženu papirom za pečenje i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 20 minuta.
Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi, a zatim većom rakijskom čašicom vadite kružiće, vodeći računa da sačuvate ostatke kore.
U činiji pomiješajte krem sir, kiselu pavlaku, sitno sjeckanu prašku šunku i pečenicu, kao i rendano kuhano jaje. Ostatke kore sitno izmrvite i dodajte u fil, pa sve dobro promiješajte dok ne dobijete kompaktnu i mazivu smjesu koja će lako povezivati kružiće kore.
Filom spajajte po dva kruga, a zatim formirane kapice premažite spolja kiselom pavlakom i uvaljajte u rendani kačkavalj.
Na vrh svake ruske kape nanesite malo majoneza i pospite rendanim kuhanim jajetom. Gotove zalogaje ostavite u frižideru dva sata, kako bi se ukusi sjedinili i kako bi predjelo dobilo savršenu čvrstinu.