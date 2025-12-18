Ako tražite predjelo koje izgleda efektno, a priprema se od jednostavnih i dostupnih sastojaka, slane ruske kape su pravi izbor. Ovaj recept je idealan za svečane trpeze, slave, rođendane i praznike, ali i za situacije kada želite da impresionirate goste bez previše komplikovanja u kuhinji.

Mekana kora sa mrkvom, bogat i kremast fil i atraktivna završnica čine da ove zalogajčiće svi prvo primijete, a zatim i zapamte.

Vrijeme pripreme:

35 minuta (+ dva sata hlađenje)

Sastojci:

Za koru:

4 jajeta

12 kašika brašna

200 ml jogurta

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

1 šoljica ulja

1 rendana mrkva

Za fil:

250 g krem sira

2 kašike kisele pavlake

50 g praške šunke

50 g pečenice

1 kuhano jaje

Za premazivanje i dekoraciju:

100 g kisele pavlake

150 ml majoneza

120 g rendanog kačkavalja

1 kuhano jaje

Priprema:

Jaja pjenasto umutite i posolite, pa dodajte jogurt i ulje. Zatim postepeno umiješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i na kraju dodajte rendanu mrkvu. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smjesu, izlijte je u okruglu tepsiju obloženu papirom za pečenje i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 20 minuta.

Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi, a zatim većom rakijskom čašicom vadite kružiće, vodeći računa da sačuvate ostatke kore.

U činiji pomiješajte krem sir, kiselu pavlaku, sitno sjeckanu prašku šunku i pečenicu, kao i rendano kuhano jaje. Ostatke kore sitno izmrvite i dodajte u fil, pa sve dobro promiješajte dok ne dobijete kompaktnu i mazivu smjesu koja će lako povezivati kružiće kore.

Filom spajajte po dva kruga, a zatim formirane kapice premažite spolja kiselom pavlakom i uvaljajte u rendani kačkavalj.

Na vrh svake ruske kape nanesite malo majoneza i pospite rendanim kuhanim jajetom. Gotove zalogaje ostavite u frižideru dva sata, kako bi se ukusi sjedinili i kako bi predjelo dobilo savršenu čvrstinu.