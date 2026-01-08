Tajni sastojak koji vaš omlet čini neodoljivim

Savršeno pripremljen omlet trebao bi biti mekan i toliko nježan da se topi u ustima, nikako suh ili pretrpan dodacima.

Francuski kuhari, poznati po jednostavnim, ali tehnički besprijekornim jelima, već generacijama pripremaju upravo takav omlet. Klasični francuski omlet odiše kremastom teksturom i suptilnim okusom jaja, bez potrebe za mnoštvom sastojaka.

Jedan kulinarski stručnjak otkrio je da se tajna savršenog francuskog omleta krije u jednostavnom dodatku – maslacu. Kašika maslaca prije nego što jaja završe u tavi osigurava svilenkastu teksturu i bogat okus, dok lagano posoljenje jaja pomaže zadržati vlagu tokom pečenja.

Za pripremu omleta potrebna su tri jaja, malo maslaca, so i biber. Jaja se umute dok ne postanu ujednačena i blago pjenasta, a eventualni začini ili dodaci dodaju se u ovoj fazi. Tava se zagrijava na srednje niskoj temperaturi, a maslac se otopi tako da obloži dno, bez da promijeni boju.

Nakon toga se jaja sipaju u tavu i odmah se počinju lagano miješati uz stalno pomicanje tave. Cilj je formirati sitne, mekane grudvice koje ostaju kremaste. Kada su jaja uglavnom pečena, ali još uvijek blago tečna na površini, prestaje se s miješanjem i omlet se pažljivo preklapa u uredan oblik.