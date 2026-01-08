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TRIK FRANCUSKIH KUHARA

Tajni sastojak koji vaš omlet čini neodoljivim

Trebao bi biti mekan i toliko nježan da se topi u ustima, nikako suh ili pretrpan dodacima

Tajni sastojak koji vaš omlet čini neodoljivim. Unsplash

A. P.

8.1.2026

Savršeno pripremljen omlet trebao bi biti mekan i toliko nježan da se topi u ustima, nikako suh ili pretrpan dodacima.

Francuski kuhari, poznati po jednostavnim, ali tehnički besprijekornim jelima, već generacijama pripremaju upravo takav omlet. Klasični francuski omlet odiše kremastom teksturom i suptilnim okusom jaja, bez potrebe za mnoštvom sastojaka.

Jedan kulinarski stručnjak otkrio je da se tajna savršenog francuskog omleta krije u jednostavnom dodatku – maslacu. Kašika maslaca prije nego što jaja završe u tavi osigurava svilenkastu teksturu i bogat okus, dok lagano posoljenje jaja pomaže zadržati vlagu tokom pečenja.

Za pripremu omleta potrebna su tri jaja, malo maslaca, so i biber. Jaja se umute dok ne postanu ujednačena i blago pjenasta, a eventualni začini ili dodaci dodaju se u ovoj fazi. Tava se zagrijava na srednje niskoj temperaturi, a maslac se otopi tako da obloži dno, bez da promijeni boju.

Nakon toga se jaja sipaju u tavu i odmah se počinju lagano miješati uz stalno pomicanje tave. Cilj je formirati sitne, mekane grudvice koje ostaju kremaste. Kada su jaja uglavnom pečena, ali još uvijek blago tečna na površini, prestaje se s miješanjem i omlet se pažljivo preklapa u uredan oblik.

Na samom kraju, omlet se kratko zadrži na vatri ako je potrebno, pazeći da ne potamni previše. Iako idealan francuski omlet nema zapečenu koricu, blago rumenilo nije greška. Gotov omlet se odmah servira, dok je sredina još uvijek mekana i sočna, čime se postiže prepoznatljiva francuska savršenost na tanjiru.

# RECEPTI
# HRANA
# OMLET
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