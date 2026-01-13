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SLATKI KLASIK

Savršen kolač uz kafu: Brzi kokos rolat

Mogao bi vas osvojiti već na prvi zalogaj

Brzi kokos rolat. Pexels

A. P.

13.1.2026

Ako ste ljubitelj laganog biskvita i neodoljivog mirisa kokosa, ovaj kokos rolat bi vas mogao osvojiti već na prvi zalogaj.

Jednostavan i brz za pripremu, savršen je izbor za porodična druženja ili trenutke opuštanja uz kafu.

Sastojci

Crni dio:

250 g mljevenog keksa

125 g prah šećera

1 kašika kakao praha

1 šolja jake skuhane kafe

Bijeli dio:

125 g putera

125 g prah šećera

100 g kokosa

Glazura:

100 g bijele čokolade

2 kašike ulja

2 kašike mlijeka

Priprema

Mljeveni keks, prah šećer i kakao izmiješajte uz dodavanje kuhane kafe da se dobije masa ni previše gusta, ni rijetka. 

Masu rastanjiti na samoljepljivoj foliji. Za bijeli dio, puter umutite sa prah šećerom i dodajte kokos. 

Masu možete da podijelite i u nekoliko dijelova pa dodajte boju po želji. Premažite preko crnog dijela, pa pažljivo urolajte.

Za glazuru, bijelu čokoladu otopite sa uljem, pa dodajte mlijeko i prelijte preko rolata. 

# RECEPTI
# KOKOS
# KOLAČI
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