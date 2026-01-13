Savršen kolač uz kafu: Brzi kokos rolat

Ako ste ljubitelj laganog biskvita i neodoljivog mirisa kokosa, ovaj kokos rolat bi vas mogao osvojiti već na prvi zalogaj.
Jednostavan i brz za pripremu, savršen je izbor za porodična druženja ili trenutke opuštanja uz kafu.
Sastojci
Crni dio:
250 g mljevenog keksa
125 g prah šećera
1 kašika kakao praha
1 šolja jake skuhane kafe
Bijeli dio:
125 g putera
125 g prah šećera
100 g kokosa
Glazura:
100 g bijele čokolade
2 kašike ulja
2 kašike mlijeka
Priprema
Mljeveni keks, prah šećer i kakao izmiješajte uz dodavanje kuhane kafe da se dobije masa ni previše gusta, ni rijetka.
Masu rastanjiti na samoljepljivoj foliji. Za bijeli dio, puter umutite sa prah šećerom i dodajte kokos.
Masu možete da podijelite i u nekoliko dijelova pa dodajte boju po želji. Premažite preko crnog dijela, pa pažljivo urolajte.