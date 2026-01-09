Kolač gotov za pet minuta: Ima samo dva sastojka

Kada vam se jede nešto slatko, a nemate ni vremena ni volje za komplikovane kolače, ovaj desert od samo dva sastojka pravo je rješenje. Kombinacija kremastih, zrelih banana i bogate tamne čokolade daje jednostavnu, ali izuzetno ukusnu poslasticu koja je gotova za svega deset minuta i ne zahtijeva posebno kulinarsko znanje.

Idealan je za nenajavljene goste ili brzi slatki zalogaj koji popravlja raspoloženje. Priprema traje oko pet minuta, dok je za topljenje čokolade potrebno još pet, a od navedene količine možete dobiti oko dvadeset manjih zalogaja ili jedan manji kolač.

Sastojci:

čokolada za kuhanje

zrele banane

Priprema:

Čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici, pazeći da ne zagori. Oguljene banane stavite u blender, dodajte otopljenu čokoladu i miksajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smjesu. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje ili u silikonske kalupe, pa stavite u frižider na nekoliko sati da se stegne. Prije serviranja ukrasite po želji – svježim voćem, sjeckanim orašastim plodovima, listićima mente ili dodatnom čokoladom.