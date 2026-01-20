Štrudla sa kremom

Štrudla je klasik domaće kuhinje koji nikada ne izlazi iz mode. Bilo da je pravite za ukućane, prazničnu trpezu ili samo da uživate uz šolju kafe, domaća štrudla ima poseban šarm.

Tajna savršene štrudle je u slojevima testa i bogatom nadjevu, ali i u pažnji koju posvetite pripremi tijesta i slaganju kora. Ovaj recept kombinuje tradicionalnu tehniku sa modernim savjetima kako biste dobili mekanu, sočnu i lijepo zapečenu štrudlu koja će oduševiti sve ukućane.

Vrijeme pripreme je 110 minuta.

Sastojci:

Za tijesto:

150 ml vode

150 ml ulja

150 ml mlijeka

1 kesica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1 kesica suhog kvasca

3 kašike šećera

700 g brašna

Za premazivanje:

krem (koji vi izaberete)

Ostalo:

maslac

šećer u prahu.

Priprema:

Uzmite odgovarajuću posudu i sipajte mlako mlijeko, dodajte kvasac, umiješajte kašiku šećera i kašiku brašna, pa sve dobro promiješajte i ostavite nekoliko minuta da kvasac oživi. Dok kvasac postaje aktivan, dodajte mlaku vodu, dvije kašike šećera i ulje, pa sve zajedno izmiješajte dok se smjesa lijepo ne sjedini u homogenu masu. Osjećat ćete miris kvasca koji polako oživljava, što je znak da ste na pravom putu ka savršenoj štrudli.

Postepeno dodajte 600 grama brašna, so i prašak za pecivo, miješajući sve dok ne dobijete gušću smjesu. Izručite tijesto na radnu površinu i dodajte preostalih 200 grama brašna kako biste ga zamijesili u glatko, elastično i mekanu masu. Pokrijte ga čistom kuhinjskom krpom i ostavite da odmara oko 40 minuta, dok se lijepo ne digne i ne postane mekano i podatno za oblikovanje. Bit ćete zadovoljni kako raste i dobija volumen dok miris testa polako ispuni kuhinju.

Kada tijesto naraste, izručite ga na pouljenu radnu površinu i podijelite na dva jednaka dijela, formirajući jufkice. Svaku jufkicu razvucite oklagijom u oblik pravougaonika i ravnomjerno premazujte kremom po cijeloj površini. Pažljivo uvijte rolne i stavite ih u pleh obložen pek-papirom.

Ostavite ih da odstoje još oko 40 minuta, pokrivene providnom prijanjajućom folijom, kako bi tijesto dodatno naraslo i dobilo savršenu, mekanu strukturu. Kada dođe vrijeme za pečenje, premazujte rolne otopljenim maslacem, a nakon deset minuta ponovite premaz da štrudla dobije zlatno-smeđu koricu i bogatiji ukus.

Pecite u dobro zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, a potom izvadite iz rerne, prekrijte čistom krpom i ostavite da se prohladi.

Kada se štrudla ohladi, pospite je šećerom u prahu, isijecite i poslužite.