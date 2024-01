Evo kako da jednostavno provjerite da li gubite sluh

Naša slušna dob trebala bi biti bliska našoj biološkoj dobi. No nedavnom analizom rezultata verzije ovog testa pokazalo se da polovina ispitanika (47 posto) u dobi od 16 do 35 godina ima sluh koji je stariji od njihove biološke dobi. Prosječna dobna razlika između njihove slušne dobi i njihove biološke dobi bila je 13 godina.

Prirodni raspon za ljudski sluh je od oko 2000 do 20.000 Hz. Većina ljudi na početku može čuti zvukove do 20.000 Hz. Mlađi od 30 godina trebali bi moći čuti frekvencije do 16.000 Hz. U dobi od 31 do 40 godina većina nas moći će čuti do 12.500 Hz. Sluh s vremenom opada i u dobi od 60 do 70 godina obično možemo čuti do 8000 Hz.

Gubitak sluha jedan je od najvećih promjenjivih čimbenika rizika za demenciju te je snažno povezan s lošim mentalnim zdravljem i kognitivnim padom.